Απολιθωμένο κρανίο και σιαγόνες αλλάζει όσα ξέραμε για τον Σπινόσαυρο

Ένα απολιθωμένο κρανίο και σιαγόνες που βρέθηκαν στον Νίγηρα ανήκουν σε ένα προϊστορικό πλάσμα που έζησε πριν από περίπου 95 εκατομμύρια χρόνια. Το είδος ονομάστηκε Spinosaurus mirabilis και είναι το πρώτο νέο είδος σπινόσαυρου που αναγνωρίζεται εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στις 19 Φεβρουαρίου στο επιστημονικό περιοδικό Science, δείχνει ότι το ζώο ήταν στενός συγγενής του Spinosaurus aegyptiacus, του γιγάντιου δεινόσαυρου που τρεφόταν με ψάρια και είχε χαρακτηριστικό «πανί» στην πλάτη του.

Όπως αναφερει το CNN, η ανακάλυψη απαντάει σ' ένα διαχρονικό ερώτημα, εάν οι σπινόσαυροι ήταν ενεργοί κυνηγοί μέσα στο νερό ή έμοιαζαν περισσότερο με ερωδιούς, κυνηγώντας ψάρια σε ρηχά νερά;

Σπινόσαυρος: Τι αλλάζει με την ανακάλυψη

Ο επικεφαλής της έρευνας, παλαιοντολόγος Paul Sereno, υποστηρίζει ότι το νέο είδος λειτουργούσε σαν ένας «hell heron», ένας ημιυδρόβιος κυνηγός της ακτογραμμής, με χαρακτηριστικά παρόμοια με πουλιά, αλλά σε τρομακτική κλίμακα.

Τα απολιθώματα δείχνουν ότι το ζώο είχε μακρύ και στενό ρύγχος για να πιάνει ψάρια, λαιμό ικανό για γρήγορα, «καρφωτά» χτυπήματα και πόδια αρκετά μακριά για να κινείται σε ρηχά νερά.

Η σύγκριση με σύγχρονους ερωδιούς αποκάλυψε εντυπωσιακές ομοιότητες, υποδηλώνοντας ότι ο σπινόσαυρος κινούνταν σε ακτές και όχθες ποταμών, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να επιτεθεί.

Το πιο καθοριστικό στοιχείο; Τα απολιθώματα βρέθηκαν πολύ μακριά από θάλασσα, γεγονός που δείχνει ότι το ζώο ζούσε σε ποτάμια και ρηχά νερά και όχι σε ανοιχτό ωκεανό. Όπως σχολίασε ο Sereno, θα ήταν σαν να βρίσκαμε μια γαλάζια φάλαινα στο Σικάγο.

Σπινόσαυρος: Το νέο είδος και τα χαρακτηριστικά του

Το νέο είδος είχε ένα χαρακτηριστικό οστέινο λοφίο στο κεφάλι, πιο έντονο από συγγενικά είδη. Ο παλαιοντολόγος Steve Brusatte το περιέγραψε ως «ένα φανταχτερό οστέινο εξόγκωμα, σαν το μαλλί του Έλβις Πρίσλεϊ».

Ωστόσο, σύμφωνα με τους επιστήμονες, δεν ήταν όπλο, καθώς ήταν εύθραυστο, ασύμμετρο και μάλλον χρησίμευε για επίδειξη ή ακόμα και για σεξουαλική επιλογή.

Η μελέτη προτείνει ότι η εξέλιξη των σπινοσαύρων έγινε σε τρία στάδια:

Στην Ιουρασική περίοδο , ανέπτυξαν κρανίο για ψάρεμα

, ανέπτυξαν κρανίο για ψάρεμα Στην Πρώιμη Κρητιδική , έγιναν κυρίαρχοι θηρευτές κοντά στη Θάλασσα της Τηθύος

, έγιναν κυρίαρχοι θηρευτές κοντά στη Θάλασσα της Τηθύος Στην Ύστερη Κρητιδική, εξελίχθηκαν σε εξειδικευμένους κυνηγούς ρηχών νερών

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν σύγχρονες τεχνολογίες, δημιουργώντας 3D μοντέλα από εκατοντάδες φωτογραφίες, για να ανακατασκευάσουν το κρανίο. Η ανακάλυψη θεωρείται μέρος μιας «αναγέννησης» στην έρευνα για τους μεγάλους θηρευτές δεινόσαυρους.

Ωστόσο, κάποιοι ειδικοί επισημαίνουν ότι η δημιουργία νέου είδους από αποσπασματικά απολιθώματα παραμένει δύσκολη και αφήνει περιθώρια αμφιβολιών.

Με πληροφορίες από CNN