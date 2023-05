Απώλεια μνήμης: Ποιες τροφές προστατεύουν τον εγκέφαλο - Τα αποτελέσματα νέας επιστημονικής μελέτης

Μια διατροφή πλούσια σε φλαβανόλες, ουσία που βρίσκει κανείς στο τσάι, τα μήλα και τα μούρα, μειώνει τις πιθανότητες οι άνθρωποι να αναπτύξουν απώλεια μνήμης λόγω ηλικίας, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Πρόκειται για μια τριετή επιστημονική μελέτη στην οποία συμμετείχαν 3.562 άτομα ηλικίας περίπου 71 ετών. Με βάση τα ευρήματα όσοι είχαν υψηλή και τακτική κατανάλωση φλαβανόλης ανέπτυσσαν καλύτερη λειτουργία της λεγόμενης «μνήμης του ιππόκαμπου», η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία βραχυπρόθεσμης μνήμης.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο αμερικανικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences και υπέδειξε ότι η κατανάλωση ακόμα και ενός συμπληρώματος 500mg φλαβανόλης καθημερινά θα μπορούσε να αντιστρέψει την αρνητική επίδραση στη λειτουργία της μνήμης που προκαλούν τα γηρατειά.

Ωστόσο, οι ερευνητές τόνισαν ότι τα συμπληρώματα φλαβανόλης δεν έχουν καμία επίδραση σε άτομα που δεν έχουν έλλειψη φλαβανόλης.

Ο επικεφαλής επιστήμονας της έρευνας και καθηγητής νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, Σκοτ Σμολ δήλωσε ότι τα ευρήματα αποτελούν μέρος ενός αυξανόμενου όγκου ερευνών που «αρχίζει να αποκαλύπτει ότι χρειάζονται διαφορετικά θρεπτικά συστατικά για να θωρακίσουμε το γηράσκον μυαλό μας».

Όσον αφορά τη διεξαγωγή της έρευνας, οι επιστήμονες ανέθεσαν τυχαία σε υγιείς ενήλικες να λαμβάνουν καθημερινά επί τρία χρόνια είτε ένα συμπλήρωμα φλαβανόλης 500 mg είτε ένα εικονικό χάπι. Οι συμμετέχοντες έκαναν διάφορα τεστ μνήμης κατά τη διάρκεια της περιόδου μελέτης και συμπλήρωσαν έρευνες που αξιολογούσαν τη διατροφή τους.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι βαθμολογίες μνήμης βελτιώθηκαν ελαφρώς για την ομάδα που λάμβανε το χάπι φλαβανόλης. Ωστόσο, μέσα σε αυτή την ομάδα υπήρχε μια υποομάδα ατόμων που είχαν κακή διατροφή και χαμηλή κατανάλωση φλαβανόλης στην αρχή της μελέτης. Αυτοί οι άνθρωποι είδαν τις βαθμολογίες μνήμης τους να αυξάνονται κατά μέσο όρο 10,5% σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο και κατά 16% σε σύγκριση με την αρχή της μελέτης.

Παρά ταύτα, αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιστήμονες έχουν διχαστεί ως προς το αν η μελέτη δείχνει ότι τα συμπληρώματα φλαβανόλης είναι καλή ιδέα για τους ηλικιωμένους.

Πάντως, ο καθηγητής Έντιν Κάσιντι με έδρα διατροφής και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κουίνς του Μπέλφαστ, δήλωσε ότι πρόκειται για μια «πραγματικά σημαντική μελέτη», ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη ότι η δόση που απαιτείται για τη βελτίωση της υγείας του εγκεφάλου είναι «εύκολα εφικτή».

«Για παράδειγμα, μια κούπα τσάι, έξι τετράγωνα μαύρης σοκολάτας, μερικές μερίδες μούρων και μήλων θα παρείχαν μαζί στον οργανισμό περίπου 500mg φλαβανόλες», σημείωσε.

Με πληροφορίες από Guardian