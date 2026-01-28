Amazon: Το κατά λάθος email που αποκάλυψε 16.000 απολύσεις

Η Amazon ενημέρωσε τους εργαζομένους της ότι προχωρά σε περικοπή 16.000 θέσεων εργασίας παγκοσμίως, στο πλαίσιο προσπάθειας «εξορθολογισμού» της λειτουργίας της.

Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ώρες μετά από μήνυμα που κυκλοφόρησε εσωτερικά και φέρεται να στάλθηκε κατά λάθος, αποκαλύπτοντας τις επικείμενες απολύσεις.

Πρόκειται για το δεύτερο μεγάλο κύμα περικοπών σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς μόλις πριν από τρεις μήνες η εταιρεία είχε ανακοινώσει την κατάργηση 14.000 ρόλων. Η Amazon απασχολεί περίπου 1,5 εκατ. εργαζομένους διεθνώς. Οι περισσότερες περικοπές αναμένεται να αφορούν τις ΗΠΑ, ενώ εκτιμάται ότι θα επηρεαστούν και θέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε εσωτερική ανάρτηση προς το προσωπικό, η Μπεθ Γκαλέτι, ανώτερη αντιπρόεδρος για την εμπειρία εργαζομένων και την τεχνολογία, τι τόνισε ότι οι περικοπές δεν σηματοδοτούν την έναρξη ενός σταθερού κύκλου απολύσεων, ξεκαθαρίζοντας ότι η εταιρεία δεν σκοπεύει να ανακοινώνει μαζικές μειώσεις προσωπικού ανά λίγους μήνες.

Για τους εργαζομένους στις ΗΠΑ που θα επηρεαστούν, προβλέπεται προθεσμία 90 ημερών ώστε να αναζητήσουν άλλη θέση εντός της εταιρείας. Σε άλλες χώρες, το χρονικό πλαίσιο διαφοροποιείται. Η Γκαλέτι σημείωσε ότι η Amazon θα συνεχίσει να προσλαμβάνει προσωπικό και να επενδύει σε «στρατηγικούς τομείς» που θεωρεί κρίσιμους για το μέλλον της.

Η επίσημη ενημέρωση ήρθε μετά από ένας επεισόδιο στην Amazon Web Services, όπου εργαζόμενοι έλαβαν πρόσκληση για διαδικτυακή σύσκεψη από υψηλόβαθμο στέλεχος για την επόμενη ημέρα, η οποία αργότερα ακυρώθηκε. Στην πρόσκληση υπήρχε και προσχέδιο email που αποκάλυπτε τις περικοπές και ανέφερε, εσφαλμένα, ότι εργαζόμενοι σε ΗΠΑ, Καναδά και Κόστα Ρίκα είχαν ήδη ενημερωθεί για την απόλυσή τους. Το email έφερε την υπογραφή της Κολίν Ομπρι, ανώτερης αντιπροέδρου λύσεων εφαρμοσμένης τεχνητής νοημοσύνης στην AWS, και έκανε λόγο για πρόγραμμα με την κωδική ονομασία «Project Dawn». Περιλάμβανε επίσης αναφορά σε μήνυμα της επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού της Amazon, το οποίο τελικά δεν φαίνεται να εστάλη.

Οι νέες περικοπές εντάσσονται στη στρατηγική της Amazon να αναθεωρήσει την εκτεταμένη ανάπτυξη της περιόδου της πανδημίας, με στόχο τη μείωση του κόστους και τον περιορισμό της πολυπλοκότητας των λειτουργιών της. Παράλληλα, ο διευθύνων σύμβουλος Άντι Τζάσι έχει προειδοποιήσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται τα επόμενα χρόνια να αντικαταστήσει μέρος των θέσεων γραφείου.

Με πληροφορίες από Guardian

