AIDS: Εμβόλιο για την πρόληψη του HIV θα διατεθεί σε χώρες χαμηλού εισοδήματος το 2027

Ένα εμβόλιο πρόληψης του HIV που θα χορηγείται δύο φορές τον χρόνο θα είναι διαθέσιμο σε 120 χώρες χαμηλού εισοδήματος από το 2027.

Το φάρμακο, γνωστό ως λενακαπαβίρη (lenacapavir), έχει χαρακτηριστεί ως ιατρική ανακάλυψη-ορόσημο που θα μπορούσε να αλλάξει την πορεία της παγκόσμιας επιδημίας του HIV, η οποία επηρεάζει περίπου 40,8 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τη Unitaid, που εργάζεται για τη βελτίωση της πρόσβασης στα φάρμακα σε χώρες χαμηλού εισοδήματος, στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας, μια γενόσημη εκδοχή της ένεσης θα είναι διαθέσιμη με κόστος 40 δολάρια (34 ευρώ) τον χρόνο – στην ίδια τιμή με την πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη από του στόματος μορφή του φαρμάκου, η οποία πρέπει να λαμβάνεται καθημερινά.

Το σχέδιο έρχεται σε μια περίοδο που οι πλούσιες χώρες έχουν μειώσει τους προϋπολογισμούς για την παγκόσμια υγεία, ενώ το μέλλον μεγάλων προγραμμάτων HIV, όπως το PEPFAR των ΗΠΑ, παραμένει αβέβαιο.

Η συμφωνία ανακοινώθηκε λίγες εβδομάδες μετά την έγκριση του φαρμάκου από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA), ενώ έχει ήδη εγκριθεί και από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA).

Η αρχική δόση θα είναι λίγο ακριβότερη, καθώς οι ασθενείς πρέπει να λάβουν και 4 χάπια (δύο την ίδια ημέρα και δύο την επόμενη) αξίας 16,80 δολαρίων (περίπου 14 ευρώ), ώστε η προστασία να ξεκινήσει άμεσα. Στη συνέχεια, η ένεση επαναλαμβάνεται κάθε έξι μήνες χωρίς τα χάπια.

Η λενακαπαβίρη είναι μορφή προφύλαξης πριν την έκθεση (PrEP), που αποτρέπει τον πολλαπλασιασμό του ιού στο σώμα και μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο μόλυνσης σε ενήλικες και εφήβους.

Η φαρμακευτική εταιρεία Gilead παράγει την ενέσιμη μορφή του φαρμάκου, με κόστος στις πλούσιες χώρες που ξεπερνά τα 28.000 δολάρια (24.000 ευρώ) ετησίως ανά άτομο. Ήδη όμως έχει συμφωνήσει με έξι κατασκευαστές γενοσήμων να το διαθέσουν σε 120 χώρες χαμηλού εισοδήματος.

Η Unitaid συνεργάστηκε με τη Dr Reddy’s Laboratories, την Clinton Health Access Initiative (CHAI) και το Wits Reproductive Health and HIV Institute (Wits RHI) για να καθορίσει τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα.

Η ζήτηση είναι ήδη ισχυρή σε περιοχές της υποσαχάριας Αφρικής με υψηλή επιβάρυνση από τον HIV. Παράλληλα, καταβάλλονται προσπάθειες να εξασφαλιστεί χαμηλό κόστος και σε χώρες μεσαίου εισοδήματος, όπως η Βραζιλία, όπου οι νέες μολύνσεις αυξάνονται.

Με πληροφορίες από euronews.com