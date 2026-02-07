Τα red flags στο πρώτο ραντεβού σημαίνουν τον συναγερμό για το τι μπορεί να ακολουθεί.

Το πρώτο ραντεβού αποτελεί την πρώτη ουσιαστική επαφή δύο ανθρώπων και, παρότι χαρακτηρίζεται από αμηχανία και προσπάθεια εντυπωσιασμού, μπορεί να αποκαλύψει βασικά στοιχεία συμπεριφοράς. Ορισμένες ενδείξεις, γνωστές ως red flags, δεν προδικάζουν απαραίτητα την πορεία μιας γνωριμίας, ωστόσο λειτουργούν ως προειδοποιητικά σημάδια που αξίζει να αξιολογηθούν.

Τα πρώτα ραντεβού προκαλούν αντικρουόμενα συναισθήματα σε πολλούς ανθρώπους. Μπορεί να υπάρχει νευρικότητα, ενθουσιασμός ή ακόμα και ένα αίσθημα φόβου.

Ένα από τα πράγματα που μπορούν να κάνουν τη διαδικασία των ραντεβού απογοητευτική είναι ότι θέλετε μια σχέση, αλλά καταλήγετε να περνάτε πολύ χρόνο με άτομα που τελικά δεν είναι συμβατά με εσάς και δεν θέλουν τα ίδια πράγματα.

Και παρότι αυτό είναι μέρος της διαδικασίας των ραντεβού, όσο πιο γρήγορα μπορείτε να προσδιορίσετε αν κάποιος δεν είναι ο κατάλληλος, τόσο πιο γρήγορα μπορείτε να κάνετε χώρο για το σωστό άτομο. Όσο λιγότερο εξαντλητική είναι η διαδικασία για εσάς, τόσο πιο διασκεδαστική θα είναι.

11 red flags στο πρώτο ραντεβού που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Αν και δεν μπορείτε απαραίτητα να προσδιορίσετε εξαρχής πού θα οδηγήσει μια σχέση, ακολουθούν μερικά red flags που μπορούν να σας βοηθήσουν να ξεχωρίσετε όσους σαφώς δεν είναι κατάλληλοι για εσάς στο πρώτο ραντεβού:

Δεν σέβονται τα όριά σας: Δώστε προσοχή στο πώς αντιδρά το άτομο που έρχεται στο ραντεβού όταν δεν παίρνει αυτό που θέλει ή όταν εκφράζετε μια προτίμηση για κάτι με το οποίο διαφωνεί. Ο τρόπος που κάποιος άλλος αντιδρά στα όριά σας είναι πολύ ενδεικτικός: Σας φέρεται με σεβασμό ή παραβιάζει τα όριά σας χωρίς να λαμβάνει υπόψη το πώς αισθάνεστε; Είναι αγενείς με τους άλλους. Δεν έχει σημασία πόσο ευγενικός είναι ο άλλος άνθρωπος μαζί σας, αν φέρεται άσχημα στους γύρω του. Παραπονιέται ότι η εξυπηρέτηση είναι κακή, λέει ότι δεν θέλει να δώσει φιλοδώρημα ή είναι επιθετικός στον μπάρμαν ή στο προσωπικό σερβιρίσματος; Έχετε μια εικόνα από την πρώτη φορά για το πώς αυτό το άτομο φέρεται στους άλλους και αν δεν είναι με καλοσύνη, τότε πιθανότατα θα βρεθείτε εσείς στο στόχαστρο αυτής της συμπεριφοράς αρκετά σύντομα. Αναφέρονται σε έναν ή περισσότερους από τους πρώην συντρόφους τους, χαρακτηρίζοντάς τους «τρελούς». Η συζήτηση για πρώην συντρόφους δεν είναι συνήθως ένα καλό θέμα στο πρώτο ραντεβού γενικά, αλλά αν προκύψει και το άλλο άτομο αναφέρεται σε έναν πρώην σύντροφο λέγοντας πως είναι «τρελός» ή συζητά για εκείνον με υποτιμητικό τρόπο, αυτό δείχνει ότι είναι απίθανο να αναλάβει την ευθύνη για τις πράξεις του και δεν θα το έκανε ούτε με εσάς. Μιλάνε άσχημα για τους άλλους. Κατά τη διάρκεια των αρχικών σας συζητήσεων, μήπως υποτιμούν τους άλλους πίσω από την πλάτη τους; Μήπως είναι κάτι φαινομενικά «στραβά» με όλους στη ζωή τους; Αν το άτομο στο ραντεβού σας έχει πρόβλημα με τόσους πολλούς ανθρώπους, αυτός είναι ο κοινός παρονομαστής και αυτό θα πρέπει να σας κάνει να σκεφτείτε. Δεν απαντούν άμεσα σε λογικές ερωτήσεις ή προσπαθούν να σας κάνουν να νιώσετε άσχημα που κάνετε μία. Αν κάνετε λογικές ερωτήσεις για ένα πρώτο ραντεβού και το ραντεβού σας δεν απαντά άμεσα ή απαντά επικριτικά, προχωρήστε με προσοχή. Ελέγχουν συχνά το τηλέφωνό τους ή δέχονται κλήσεις. Εκτός αν πρόκειται για επείγουσα περίπτωση, αν το άτομο που συναντάτε, ελέγχει συχνά το τηλέφωνό του ή δέχεται κλήσεις κατά τη διάρκεια του ραντεβού, αυτό δείχνει ότι δεν λαμβάνει υπόψη τα συναισθήματά σας και μπορεί να δυσκολευτεί να είναι πλήρως «εκεί» για εσάς αν αποφασίσετε να προχωρήσετε. Μιλούν για τον εαυτό τους όλη την ώρα. Είναι αποθαρρυντικό να μιλάει για τον εαυτό του και να μην κάνει ερωτήσεις ούτε να σας αφήνει χώρο να μοιραστείτε περισσότερα για τον εαυτό σας. Νιώθετε σχεδόν σαν να μην έχει σημασία αν ήσασταν εκεί ή όχι. Είναι δύσκολο να χτίσετε μια συναισθηματική σύνδεση ή να νιώσετε κοντά σε κάποιον όταν δεν νιώθετε ότι σας βλέπουν ή σας ακούν. Προσπαθούν να επιταχύνουν τον ρυθμό της γνωριμίας πολύ γρήγορα. Μήπως μιλάνε για το μέλλον και όλα τα πράγματα που θα κάνετε μαζί, τις εκδηλώσεις που θα πάτε και τα μέρη που θα επισκεφθείτε; Μπορεί να σας φαίνεται ωραίο και συναρπαστικό στην αρχή, αλλά στην πραγματικότητα δεν σας γνωρίζουν, οπότε το να μιλάτε για όλα αυτά τα σχέδια για το μέλλον μπορεί να σας δώσει μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας, η οποία μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα να παραβλέψετε άλλα προειδοποιητικά σημάδια. Σας κάνουν κομπλιμέντα... ανάποδα. Μπορεί να νιώσετε μπερδεμένοι στην αρχή όταν ακούτε ένα αρνητικό σχόλιο, επειδή δεν είστε σίγουροι αν σας προσέβαλαν. Το negging χρησιμοποιείται συχνά ως τακτική για να κάνει ένα άλλο άτομο να αμφιβάλλει για τον εαυτό του, ώστε να είναι πιο πιθανό να θέλει την έγκρισή σας. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα για το πώς μπορεί να μοιάζει το negging σε ένα πρώτο ραντεβού: «Φαίνεσαι ωραίος για την ηλικία σου», «Είσαι χαριτωμένος, αλλά θα ήσουν πολύ πιο σέξι αν άφηνες τα μαλλιά σου να μακρύνουν», «Δεν μου αρέσουν συνήθως οι γυναίκες με καμπύλες, αλλά εσύ είσαι ελκυστική». Θέτουν το θέμα του σεξ. Το θέμα θα προκύψει τελικά αν ξεκινήσεις μια σχέση, αλλά αν προκύψει τόσο νωρίς, συνήθως δεν είναι καλό σημάδι. Δεν είναι τόσο το θέμα του σεξ που είναι το πρόβλημα. Είναι ότι το άτομο επέλεξε να το αναφέρει στο ραντεβού χωρίς να γνωρίζει το επίπεδο άνεσης του άλλου. Κάποιος που ενδιαφέρεται να γνωρίσει τον συνομιλητήτ ου και λαμβάνει υπόψη την άνεσή του, είναι απίθανο να συζητήσει για σεξ στο πρώτο ραντεβού. Αγνοούν την άνεση και την ανησυχία σας για την ασφάλειά σας. Εάν επιμένουν να σας παραλάβουν, να κάνετε μια βόλτα το βράδυ σε μια απομονωμένη περιοχή ή να συναντηθείτε σε μια περιοχή που θα απαιτούσε να χρησιμοποιήσετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς αργά το βράδυ και τους πείτε ότι προτιμάτε να δοκιμάσετε μια άλλη επιλογή επειδή θα νιώσετε πιο ασφαλείς, αλλά απαντήσουν αμυντικά ή υποδείξουν ότι αντιδράτε υπερβολικά, αυτό είναι ένα προειδοποιητικό σημάδι ότι δεν πρόκειται να λάβουν υπόψη τις ανάγκες ή την άνεσή σας στο μέλλον.

Με πληροφορίες από Ρsychology Τoday