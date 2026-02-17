10 τροφές που συνδέονται με καλύτερη διάθεση και ψυχική ευεξία

Η διατροφή συνδέεται άμεσα με τη διάθεση.

Όλο και περισσότερες επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι οι διατροφικές επιλογές συνδέονται άμεσα με τη διάθεση και την ψυχική υγεία, με τη βελτίωση της ποιότητας της διατροφής να λειτουργεί προστατευτικά απέναντι στη χαμηλή διάθεση. Για την επιστημονική κοινότητα, η διατροφή μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την ψυχική ευεξία.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, ο επίσημος ιστότοπος του BBC για τη διατροφή, το BBC Good Food, ξεχωρίζει 10 τροφές που συνδέονται με καλύτερη διάθεση και αυξημένη αίσθηση ευεξίας.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΤECH & SCIENCE Ποιες τροφές συμβάλλουν στη μείωση του άγχους και του στρες

«Όταν η διάθεσή σας είναι κακή, είναι εύκολο να καταφύγετε σε γλυκά, υψηλής θερμιδικής αξίας τρόφιμα για να σας φτιάξει το κέφι, αλλά υπάρχουν καλύτερες επιλογές τροφίμων που μπορούν να σας βοηθήσουν να αλλάξετε τη διάθεσή σας», αναφέρεται στο BBC.

10 τροφές για καλύτερη διάθεση και ψυχική ευεξία

Σύμφωνα με το BBC Good Food, 10 mood-boosting τροφές είναι οι:

Λιπαρά ψάρια : Σολομός, σκουμπρί, σαρδέλες. Πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά, που βοηθούν την επικοινωνία των νευρικών κυττάρων και συνδέονται με καλύτερη διάθεση.

: Σολομός, σκουμπρί, σαρδέλες. Πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά, που βοηθούν την επικοινωνία των νευρικών κυττάρων και συνδέονται με καλύτερη διάθεση. Μαύρη σοκολάτα (≥70% κακάο): Περιέχει ουσίες που αυξάνουν την αίσθηση ηρεμίας και ευεξίας. Καλύτερα να προτιμάται σε μικρή ποσότητα και με λίγη ζάχαρη.

(≥70% κακάο): Περιέχει ουσίες που αυξάνουν την αίσθηση ηρεμίας και ευεξίας. Καλύτερα να προτιμάται σε μικρή ποσότητα και με λίγη ζάχαρη. Αυγά : Καλή πηγή βιταμίνης D, η οποία έχει συσχετιστεί με καλύτερη ψυχολογική διάθεση.

: Καλή πηγή βιταμίνης D, η οποία έχει συσχετιστεί με καλύτερη ψυχολογική διάθεση. Τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση : Γιαούρτι, κεφίρ, ξινολάχανο, κομπούχα. Βελτιώνουν την υγεία του εντέρου, που επηρεάζει τη σεροτονίνη.

: Γιαούρτι, κεφίρ, ξινολάχανο, κομπούχα. Βελτιώνουν την υγεία του εντέρου, που επηρεάζει τη σεροτονίνη. Μπανάνες : Πλούσιες σε βιταμίνη Β6, απαραίτητη για τη σύνθεση ντοπαμίνης και σεροτονίνης. Σταθεροποιούν και την ενέργεια.

: Πλούσιες σε βιταμίνη Β6, απαραίτητη για τη σύνθεση ντοπαμίνης και σεροτονίνης. Σταθεροποιούν και την ενέργεια. Σπόροι κολοκύθας : Πηγή του αμινοξέος τρυπτοφάνη, που βοηθά στην παραγωγή σεροτονίνης και παράλληλα παρέχουν ψευδάργυρο και μαγνήσιο, που ενισχύει την αίσθηση της χαλάρωσης.

: Πηγή του αμινοξέος τρυπτοφάνη, που βοηθά στην παραγωγή σεροτονίνης και παράλληλα παρέχουν ψευδάργυρο και μαγνήσιο, που ενισχύει την αίσθηση της χαλάρωσης. Καρύδια : Ξεχωρίζουν ανάμεσα στους ξηρούς καρπούς για τα ωμέγα-3.

: Ξεχωρίζουν ανάμεσα στους ξηρούς καρπούς για τα ωμέγα-3. Πουλερικά : Κοτόπουλο και γαλοπούλα παρέχουν πρωτεΐνη, τρυπτοφάνη και βιταμίνη Β12, που σχετίζεται με την πρόληψη χαμηλής διάθεσης.

: Κοτόπουλο και γαλοπούλα παρέχουν πρωτεΐνη, τρυπτοφάνη και βιταμίνη Β12, που σχετίζεται με την πρόληψη χαμηλής διάθεσης. Όσπρια : Φασόλια και φακές: πλούσια σε φυτικές ίνες, βιταμίνες Β, σίδηρο, μαγνήσιο και ψευδάργυρο — σημαντικά για ενέργεια και νευρικό σύστημα.

: Φασόλια και φακές: πλούσια σε φυτικές ίνες, βιταμίνες Β, σίδηρο, μαγνήσιο και ψευδάργυρο — σημαντικά για ενέργεια και νευρικό σύστημα. Καφές: Η καφεΐνη αυξάνει την έκκριση της ντοπαμίνης, η οποία βελτιώνει τη διάθεση.