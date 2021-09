Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν κυρίαρχος στο κορτ Arthur Ashe στη Νέα Υόρκη και επικράτησε του Αντριάν Μαναρινό με 3-1 σετ (6-3, 6-4, 6-7, 6-0), παίρνοντας την πρόκριση για τον τρίτο γύρο του US Open.

Σύμφωνα με το sport24.gr, ο Τσιτσιπάς ήταν ανώτερος στον αγώνα, ιδιαίτερα πίσω από το δικό του σερβίς και με 27 άσσους συνολικά, που αποτελεί και νέο προσωπικό ρεκόρ μετά από τους 22 που είχε σημειώσει, έφτασε στη νίκη απέναντι στο Νο44 του κόσμου, Μαναρινό.

Το πρώτο του σερβίς τον έφερε σε πλεονεκτική θέση, απέναντι στον Μαναρινό που κατά διαστήματα παρουσίασε μία καλή εικόνα χωρίς όμως να καταφέρει κάτι παραπάνω πέρα από την κατάκτηση ενός σετ. Στον τρίτο γύρο ο Έλληνας αθλητής θα αντιμετωπίσει τον 18χρονο ελπιδοφόρο Ισπανό, Κάρλος Αλκαράζ.

Νέο toilet break και οι αποδοκιμασίες από το κοινό

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ζήτησε και σε αυτόν τον αγώνα διαλείμματα για τουαλέτα και αλλαγή ρούχων με τους αντιπάλους του και το κοινό να δυσανασχετούν.

Ο Μαναρινό προκειμένου να μείνει ζεστός έκανε κάποια σερβίς.

