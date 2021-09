US Open: Ο Μεντβέντεφ διέλυσε το όνειρο του Τζόκοβιτς νικώντας τον με 3-0 σετ - Η επέτειος γάμου και το «dead fish»

Τον πρώτο του major τίτλο κέρδισε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, νικώντας τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό του US Open και διαλύοντας το όνειρό του για κατάκτηση όλων των Grand Slam της σεζόν.



Στον τελικό ο Τζόκοβιτς έκανε πολλά λάθη, τα οποία εκμεταλλεύτηκε ο Μεντβέντεφ παίρνοντας το ματς με 3-0 (6-4,6-4,6-4) και πανηγυρίζοντας τον τίτλο του US Open.

Έτσι, ο ο 25χρονος έγινε πρώτος Ρώσος που κατακτά το US Open, μετά τον Μάρατ Σάφιν, που πήρε το τουρνουά στη Νέα Υόρκη πριν 21 χρόνια (2000).





«Σας ευχαριστώ παιδιά, δεν ήταν ένα εύκολο ταξίδι η κατάκτηση τέτοιου τίτλου» ανέφερε στις δηλώσεις του ο Ρώσος, ευχαριστώντας οικογένεια, φίλους και ασφαλώς την ομάδα του.



«Λυπάμαι για εσάς τους φιλάθλους και για εσένα, Νόβακ, ξέραμε τι μπορούσες να επιτύχεις. Όταν βλέπουμε τι έχεις πετύχει στην καριέρα σου... Μπορώ να το πω τώρα, αλλά για εμένα είσαι ο μεγαλύτερος παίκτης της Ιστορίας», δήλωσε αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Ρώσος τενίστας, αποθεώνοντας τον μεγάλο χαμένο.

Μάλιστα, εξήγησε και τον ιδιαίτερο πανηγυρισμό του με την πτώση του στο κορτ που πολλοί ερμήνευσαν απλώς ως αποτέλεσμα εξάντλησης: «Μόνο οι θρύλοι του Playstation θα καταλάβουν, αλλά ο πανηγυρισμός μου ήταν L2 + Left» ανέφερε μετά το ματς ο 25χρονος.

«Μου αρέσει να παίζω FIFA. Μου αρέσει το PlayStation. Λέγεται dead fish celebration. Αν ξέρεις τον αντίπαλό σου όταν παίζεις FIFA, κάποιες φορές θα το κάνεις αυτό. Βάζεις γκολ, είσαι μπροστά με με 5-0 στο σκορ και κάνεις αυτό» πρόσθεσε.



Στις δηλώσεις του μετά το ματς, ευχαρίστησε τη σύζυγό του, Ντάρια εκφράζοντας την αγάπη του και γνωστοποιώντας πως ο τελικός ήταν την ημέρα της τρίτης επετείου γάμου τους.



«Αν χάσω, πρέπει να βρω γρήγορα ένα δώρο. Οπότε, πρέπει να κερδίσω, σκέφτηκα πριν το ματς» είπε αστειεύομενος για το δώρο γάμου και καταχειροκροτούμενος από το κοινό.



Daniil Medvedev just won the #USOpen on his wedding anniversary.



Good thing, because he didn't have a present ready 😂 pic.twitter.com/eUXVYEyzup