US Open: Ο Κύργιος εκθρόνισε τον Μεντβέντεφ από το Νο1- Και δεν τον νοιάζει που θα μοιάζει «σαν ηλίθιος»

Ο Νικ Κύργιος προκρίθηκε για πρώτη φορά στα προημιτελικά του US Open, αποκλείοντας τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, τον οποίο αυτόματα εκθρόνισε και από το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Έπειτα από ένα συναρπαστικό ματς, που διήρκεσε 2 ώρες και 57 λεπτά, ο Κύργιος νίκησε με 7-6, 3-6, 6-3, 6-2 τον Ρώσο ο οποίος υπερασπιζόταν τον τίτλο του στο US Open. Επόμενος αντίπαλος του 27χρονου Αυστραλού θα είναι ο Κάρεν Κατσάνοφ.

Το ματς περιελάμβανε και μία «παράξενη» στιγμή για τον Κύργιο. Κάποια στιγμή έτρεξε στην πλευρά του Μεντβέντεφ στο κορτ, χτύπησε με τη ρακέτα το μπαλάκι και πανηγύρισε, αλλά ο πόντος ήταν του αντιπάλου του.

«Ακόμη δεν πιστεύω το ανόητο παιχνίδι που έκανα εκεί. Νόμιζα ότι ήταν νόμιμο, για να είμαι ειλικρινής», είπε γελώντας. «Θα κυκλοφορήσει παντού… οπότε θα μοιάζω σαν ηλίθιος, αλλά είναι εντάξει», συμπλήρωσε.

well this was... odd pic.twitter.com/zl94yPmGwL

Ο Κύργιος διανύει περίοδο εξαιρετικής φόρμας, καθώς φέτος το «σκορ» του σε νίκες και ήττες και 35-9, ενώ έχει κερδίσει περισσότερα ματς από κάθε άλλο τενίστα αυτό το καλοκαίρι.

Όταν ρωτήθηκε εάν αυτή ήταν η καλύτερη νίκη της καριέρας του, απάντησε: «Νιώθω πιο υπερήφανος για τον τρόπο που επανήλθα, ειλικρινά. Έχω περάσει κάποιες πραγματικά δύσκολες καταστάσεις ψυχολογικά. Προφανώς, στα χαρτιά, πιθανότατα δεν αναμενόταν να το κερδίσω αυτό».

Από την πλευρά του, ο Μεντβέντεφ «υποκλίθηκε» στον αντίπαλό του. «Ήταν ένα ματς υψηλού επιπέδου. Έχω παίξει με τον Νόβακ, τον Ράφα. Όλοι παίζουν εκπληκτικά. Ο Νικ σήμερα έπαιξε κατά κάποιο τρόπο στο επίπεδό τους, κατά την άποψή μου», δήλωσε ο Ρώσος.

Μετά τον αποκλεισμό το Ντανίλ Μεντβέντεφ, την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης διεκδικούν ο Ραφαέλ Ναδάλ, ο Κάρλος Αλκαράζ και ο Κάσπερ Ρουντ.

One of these men will be the new World No. 1 next Monday: pic.twitter.com/kOWnQv0Aeu