Νίκη για τον Dustin Poirier απέναντι στον Conor McGregor αλλά όχι επειδή ήταν καλύτερος του Ιρλανδού.

Ο ΜcGregor υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον αστράγαλο προς το τέλος του πρώτου γύρου του αγώνα.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις του προέδρου του UFC, ο McGregor έχει υποστεί κάταγμα κνήμης και αύριο αναμένεται να χειρουργηθεί για την αποκατάσταση του τραυματισμού του.

Ωστόσο, λίγο μετά το συμβάν, ο ίδιος έδωσε συνέντευξη και οργισμένος για την νίκη του Poirier δήλωσε ότι «Αυτό δεν έχει τελειώσει».

Ίσως και να έχει δίκιο καθώς ο Ιρλανδός φαίνεται έτοιμος να αναζητήσει έναν τέταρτο, νέο αγώνα για να πάρει τη ρεβάνς.

The frustration boiling over for Conor McGregor here.



No matter the hardship, Notorious will be back. #UFC264 pic.twitter.com/tghHEv8TSy