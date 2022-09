Τρέλα με τα αυτοκόλλητα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Αργεντινή- Έφτιαξαν μέχρι και εφαρμογή

Παιδιά, αλλά και ενήλικες, στην Αργεντινή έχουν «καταληφθεί» από μια νέα μανία: το κυνήγι των αυτοκόλλητων για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2022. Και η «τρέλα» είναι τέτοια, που πολλά καταστήματα δεν έχουν απόθεμα για να πουλήσουν.

Στη γενέτειρα των θρύλων του ποδοσφαίρου Ντιέγκο Μαραντόνα και Λιονέλ Μέσι, υπάρχουν πλέον επιγραφές έξω από καταστήματα που γράφουν «δεν υπάρχουν αυτοκόλλητα ή άλμπουμ», αναφορικά με εκείνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου που θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο στο Κατάρ.

Η «μόδα» αυτή έχει αποτελέσει έμπνευση όχι μόνο για memes και σατιρικές αναρτήσεις στα social media, αλλά και για τη δημιουργία μιας εφαρμογής. Αυτή επιτρέπει στον χρήστη να εντοπίσει πού μπορεί να αγοράσει τα πολυπόθητα αυτοκόλλητα. Και αυτά ξεπουλάνε μέσα σε ώρες.

«Είναι εκνευριστικό να μην μπορείς να βρεις», λέει ο 38χρονος Exequiel Claverie, πατέρας τριών παιδιών. «Κάθε ημέρα που γυρίζω σπίτι τα παιδιά μου λένε “Μπαμπά, αγόρασες αυτοκόλλητα;”. Δεν υπάρχουν!», συμπληρώνει.

