Τράκαραν βανάκια που μετέφεραν αθλητές- Στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Βουδαπέστη

Καθυστερήσεις θα έχει στην κούρσα των 200μέτρων ανδρών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης καθώς υπήρξε ατύχημα.

Δύο βανάκια που μετέφεραν τους 200άρηδες αθλητές τράκαραν έξω από το στάδιο στη Βουδαπέστη με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις στον αγώνα.

What in the world was this??



A buggy collision with the 200m athletes, including Noah Lyles.#Budapest2023 #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/yDgTSWpIzf