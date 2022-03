Τέλος η χορηγία της Speedo για Ρώσο Ολυμπιονίκη- Εμφανίστηκε με το γράμμα «Ζ» σε γιορτή του Πούτιν

Ο Ρώσος Ολυμπιονίκης στην κολύμβηση Εβγκένι Ρίλοφ έχασε τη συμφωνία χορηγίας του με την Speedo καθώς παραβρέθηκε σε ομιλία του Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο insidethegames.

Ο Ρίλοφ, ο οποίος κέρδισε δύο χρυσά μετάλλια στους περσινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, εθεάθη στην φιέστα του Ρώσου Προέδρου φορώντας στη στολή του το γράμμα «Ζ», ένα σύμβολο που προσδιορίζει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο παγκόσμιος οργανισμός του αθλήματος, Fina, δήλωσε «βαθιά απογοητευμένος» από την εμφάνιση του Ολυμπιονίκη και δεσμεύτηκε να διερευνήσει το περιστατικό.

Από την πλευρά της, η εταιρεία κατασκευής μαγιό Speedo είπε στο insidethegames ότι «τερματίζει τη χορηγία του Ρίλοφ άμεσα» μετά την παρουσία του στην εκδήλωση.

Σε ανάρτησή του ο ακτιβιστής και πολιτικός σχολιαστής Fuad Alakbarov, κοινοποίησε και τα ονόματα άλλων αθλητών που παραβρέθηκαν στη γιορτή του Πoύτιν.

Μεταξύ αυτών, οι Alexander Bolshunov, Arina και Dina Averina, Evgenia Tarasova, Nikita Katsalapov, Victoria Sinitsina, Viktoriia Listunova και Vladimir Morozov.

List of Russian athletes involved in pro-war rally in Moscow:



* Alexander Bolshunov

* Arina and Dina Averina

* Evgenia Tarasova

* Evgeny Rylov

* Nikita Katsalapov

* Victoria Sinitsina

* Viktoriia Listunova

* Vladimir Morozov pic.twitter.com/J0jUR6uCzZ