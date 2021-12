Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκλεισε τα 27 του χρόνια τη Δευτέρα και το «γιόρτασε» στο γήπεδο, τόσο με τα επιτεύγματά του στο ματς των Μιλγουόκι Μπακς με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, όσο και εκτός παρκέ.

Ο «Greek Freak» πέτυχε 27 πόντους στη νίκη της ομάδας του με 112-104, επιστρέφοντας στην αγωνιστική δράση έπειτα από δύο ματς λόγω ενοχλήσεων στο πόδι.

Το «πρόγραμμα» είχε και Greek Night, με χορευτές να χορεύουν συρτάκι στο ημίχρονο, ενώ στο γήπεδο βρέθηκαν πολλοί Έλληνες.

Εννοείται πως στο γήπεδο υπήρχε και τούρτα, την οποία μόλις είδε ο Αντετοκούνμπο έσπευσε να «σερβίρει» ένα κομμάτι που άρπαξε με το χέρι.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι συμπαίκτες του δεν παρέλειψαν να του τραγουδήσουν «Happy Birthday» στα αποδυτήρια.

Is it even your birthday if your teammates don't sing Happy Birthday to you? pic.twitter.com/AcNX5m9CiV