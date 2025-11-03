Ρονάλντο ή Μέσι; - Η αντίδραση του Πορτογάλου στο «αιώνιο» δίλημμα των φιλάθλων

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ρωτήθηκε ξανά για τη σύγκριση που εδώ και δύο δεκαετίες διχάζει τους φιλάθλους: «Ρονάλντο ή Μέσι;».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Πιρς Μόργκαν, η οποία θα προβληθεί την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, ο Πορτογάλος αστέρας του ποδοσφαίρου κλήθηκε να σχολιάσει το δίλημμα «Μέσι ή Ρονάλντο;». Ο παρουσιαστής του υπενθύμισε τη δήλωση του Γουέιν Ρούνεϊ, ο οποίος είχε υποστηρίξει, πως ο Αργεντινός είναι ο καλύτερος όλων των εποχών.

Η απάντηση του Ρονάλντο ήταν άμεση: «Δεν συμφωνώ. Δεν θα είμαι ταπεινός αυτή τη φορά», δήλωσε χαρακτηριστικά, όπως δείχνει και το σχετικό teaser που δόθηκε στη δημοσιότητα, προκαλώντας νέο γύρο συζητήσεων γύρω από το πιο διάσημο δίπολο στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Εκτός από τον Μέσι, ανάμεσα σε ερωτήσεις που δέχθηκε, ο Πορτογάλος αστέρας του ποδοσφαίρου, κλήθηκε να απαντήσει, στο ερώτημα εάν έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος αθλητής πριν από μερικές εβδομάδες. Όπως απάντησε με χιούμορ: «Αυτό δεν είναι αλήθεια, έγινα δισεκατομμυριούχος πριν από πολλά χρόνια (γέλια)».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ρονάλντο μιλά στον Μόργκαν. Πριν από τρία χρόνια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε ήδη δώσει συνέντευξη στον παρουσιαστή και την εκπομπή «Piers Morgan Uncensored», όπου και ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ.