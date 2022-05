Ρώμη: Στον τελικό ο Τσιτσιπάς με ανατροπή- Νίκησε 2-1 τον Ζβέρεφ

Τεράστια πρόκριση για τον τελικό του Masters της Ρώμης πήρε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, όπου θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Ο Έλληνας πρωταθλητής νίκησε με ανατροπή τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ 2-1 στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης και περιμένει τον παρτενέρ του στον καταληκτικό αγώνα της ιταλικής πρωτεύουσας. Αυτός θα προκύψει από το νικητή της βραδινής συνάντησης ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) και τον Κάσπερ Ρούουντ.

Ο Γερμανός (Νο 3 στην παγκόσμια κατάταξη) πήρε το πρώτο σετ με 6-4, με μπρέικ στο σερβίς του Τσιτσιπά στο 7ο γκέιμ, αλλά ο «Στεφ» βελτίωσε την απόδοσή του στη συνέχεια, είχε υπομονή στο παιχνίδι του, κέρδισε σχεδόν όλα τα μεγάλα ράλι εκνευρίζοντας τον αντίπαλό του και τελικά πήρε τα επόμενα δύο σετ και τη νίκη με 6-3, 6-3.

