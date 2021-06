Ρολάν Γκαρός: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πάλεψε αλλά ο Τζόκοβιτς κέρδισε τον τελικό

Το πιο σημαντικό παιχνίδι της καριέρας του ως τώρα, έπαιξε το απόγευμα στον τελικό του Ρολάν Γκαρός ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που πάλεψε απέναντι στον θρύλο του τένις Νόβακ Τζόκοβιτς και έχασε με 2-3 σετ.

Ο 22χρονος Έλληνας τενίστας είχε νικήσει στον ημιτελικό τον Γερμανό Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 3-2 σετ ενώ ο 34χρονος πλέον Σέρβος και Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, είχε αποκλείσει τον κορυφαίο στο χώμα Ράφα Ναδάλ, επικρατώντας μετά από εντυπωσιακή ανατροπή. Το ίδιο έμελλε να κάνει και σήμερα, όπως αποδείχθηκε.

Με τον Στέφανο Τσιτσιπά είχε παίξει ακόμα 7 φορές με τον Σέρβο να υπερτερεί με 5-2 νίκες στα προηγούμενα ματς. Ο Τσιτσιπάς είχε κερδίσει μόνο στην σκληρή επιφάνεια.

Ο σημερινός τελικός ξεκίνησε με έναν σαρωτικό Στέφανο Τσιτσιπά που κατέκτησε συνεχόμενα τα πρώτα δύο σετ με 6-7 και 2-6. Η εικόνα αντιστράφηκε στα επόμενα δύο με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να επιστρέφει, κερδίζοντας το τρίτο και το τέταρτο σετ με 6-3 και 6-2 αντίτοιχα.

Πριν τον τελικό, δημοσιογράφοι είχαν ρωτήσει τον Τζόκοβιτς αν ο εξαντλητικός ημιτελικός με τον Ναδάλ θα έπαιζε ρόλο στην απόδοσή του στον τελικό, με τον Σέρβο να απαντά πως οι φυσιοθεραπευτές θα κάνουν την δουλειά τους και ο ίδιος θα είναι πανέτοιμος για την αναμέτρηση με τον Τσιτσιπά, Νο5 στον κόσμο.

Στο 5ο σετ, που κρίθηκαν όλα, το πρώτο game ξεκίνησε με τον Τσιτσιπά να σερβίρει και να κερδίζει. Το δεύτερο game πήγε στον Τζόκοβιτς που κατάφερε να πάρει και το τρίτο, με break στο σερβίς του Έλληνα τενίστα. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απάντησε κάνοντας break στο σερβίς του Τζόκοβιτς. Όταν τα game διαμορφώθηκαν στο 3-5 υπέρ του Τζόκοβιτς, πλέον χρειαζόταν μόνο ένα νικητήριο game για την κατάκτηση του τροπαίου. Όμως ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε το 4-5 και έμεινε «ζωντανός» στη διεκδίκηση.

Ο Τζόκοβιτς όμως ήταν εκείνος που τελικά κατάφερε να επικρατήσει και στο τρίτο σετ κάνοντας το come back από το 0-2, όπως είχε κάνει και με τον Ναδάλ.

Ο τελικός κράτησε πάνω από τέσσερις ώρες και ο Τζόκοβιτς κατάφερε να γίνει ο πρώτος τενίστας στην open era που έχει και στα 4 Grand Slam περισσότερα από 2 τρόπαια.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε να παίζει επαγγελματικά το 2016 και μέχρι σήμερα έχει κερδίσει περισσότερα από τα 14 εκατομμύρια δολάρια από τα χρηματικά έπαθλα τον τουρνουά που έχει αγωνιστεί. Στον αντίποδα, ο Νόβακ Τζόκοβις παίζει στα τερέν ως επαγγελματίας από το 2002, και έχει κερδίσει πάνω από 148 εκατομμύρια δολάρια (χωρίς να υπολογίζονται τα εξωτερικά συμβόλαια και οι χορηγίες στους δύο αθλητές).

«Πρέπει να πω τόσα πολλά στους προπονητές, στους γονείς μου, στους θεραπευτές όλους. Έπαιξα σε αυτό το επίπεδο που δεν είναι εύκολο, απέναντι σε δύο τόσο μεγάλους πρωταθλητές και ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα» δήλωσε ο Τζόκοβιτς.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δήλωσε ότι έδωσε πολύ μεγάλη μάχη και προσπάθησε όσο περισσότερο μπορούσε. «Πρώτη φορά έπαιξα στον τελικό και είμαι πολύ χαρούμενος με τη διαδρομή μου μέχρι σήμερα. Ο Νόλε μας έχει αποδείξει πόσο μεγάλος πρωταθλητής είναι και τι σπουδαίες εμφανίσεις έχει κάνει. Και εμπνέουν πραγματικά τα πράγματα που έχει πετύχει, και θα είμαι ευτυχισμένος να πετύχω τα μισά από όσα έχει πετύχει εκείνος. Δεν είναι μόνο ο Νόλε, είναι και η ομάδα του που τον έχει βοηθήσει να φτάσει εκεί. Μπορεί να φαίνεται πως είμαστε μόνοι μας», αλλά υπάρχει ομάδα, τόνισε ο Έλληνας πρωταθλητής που ευχαρίστησε τους δικούς του ανθρώπους.

«Καταλαβαίνω πως νιώθει ο Στέφανος αυτή τη στιγμή. Είναι αυτές οι περιπτώσεις που μαθαίνεις περισσότερα και σίγουρα πιστεύω ότι θα κερδίσει πολλά Grand Slam στην πορεία. Σεβασμός σε εσένα και στην ομάδα σου», είπε ο Νόλε στον Έλληνα πρωταθλητή, απευθύνοντας χαιρετισμό και σε όλους τους Έλληνες φιλάθλους αποκαλώντας τους «αδελφούς και αδελφές».

Ο Τζόκοβιτς ήταν μόλις 20 ετών όταν ανέκοψε τις συνεχόμενες νίκες του Ρότζερ Φέντερερ και του Ράφαελ Ναδάλ, κερδίζοντας το πρώτο του Grand Slam στο Αυστραλιανό Open του 2008. Μέχρι σήμερα έχει κατακτήσει 19 τίτλους.

Συγχαρητήρια στον Στέφανο Τσιτσιπά και στη Μαρία Σάκκαρη για την πορεία τους στο Ρολάν Γκαρός έδωσε λίγα λεπτά μετά τον τελικό και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. «Συγχαρητήρια στον Στέφανο Τσιτσιπά και στη Μαρία Σάκκαρη για την εκπληκτική τους παρουσία στο #RolandGarros. Η πορεία σας είναι απόδειξη του πόσα μπορεί να πετύχει κανείς με σκληρή δουλειά και αφοσίωση. Μπράβο και στους δύο! Μας γεμίσατε υπερηφάνεια!»

Αυτός ήταν ο 29ος τελικός του Τζόκοβιτς σε Grand Slam και ο πρώτος για τον Στέφανο Τσιτσιπά.