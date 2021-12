Πρόστιμο 1.200 ευρώ επιβλήθηκε στη γυναίκα που προκάλεσε το μεγάλο ατύχημα στον φετινό Γύρο Γαλλίας, κουνώντας μια πινακίδα μπροστά από τους ποδηλάτες.

Η Γαλλίδα κουνούσε μια αυτοσχέδια πινακίδα μπροστά από τη διαδρομή των ποδηλατών. Επρόκειτο για ένα μήνυμα στα γερμανικά προς την γιαγιά και τον παππού της, αλλά κουνώντας την πινακίδα δεν κοιτούσε προς την πλευρά που έρχονταν οι ποδηλάτες, με αποτέλεσμα να μην τους δει να πλησιάζουν.

Αρχικά χτύπησε στην πινακίδα ο Γερμανός Τόνι Μάρτιν και ακολούθησε καραμπόλα, σε ένα από τα χειρότερα ατυχήματα στην ιστορία του Tour de France. Δύο ποδηλάτες αναγκάστηκαν να αποσυρθούν από τον Γύρο Γαλλίας, εξαιτίας των τραυματισμών τους, ενώ άλλοι 8 δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες.

Η 31χρονη παραδόθηκε στην αστυνομία έπειτα από λίγες ημέρες. Πέρα από τα 1.200 ευρώ, η Γαλλίδα διατάχθηκε να καταβάλλει συμβολικά πρόστιμο ενός ευρώ στην ένωση επαγγελματιών ποδηλατών της Γαλλίας.

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει να της επιβληθεί ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών με αναστολή, κατηγορώντας την ότι έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και ότι προκάλεσε τραυματισμούς δίχως πρόθεση.

«Έκανε κάτι ανόητο, δεν είναι τρομοκράτης», δήλωσε τον Οκτώβριο ο διευθυντής του Γύρου Γαλλίας, Κριστιάν Προυντόμ, αναφερόμενος στην απρόσεκτη θεατή. «Θέλουμε απλά οι άνθρωποι να προσέχουν όταν έρχονται στον Γύρο Γαλλίας και να θυμούνται ότι είναι εκεί για να δουν τους πρωταθλητές, όχι να βγουν στην τηλεόραση», συμπλήρωσε.

The worst Tour de France crash I've ever seen pic.twitter.com/1jngQE1pYg