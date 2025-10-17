ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Πόλο: Η θέση της Εθνικής Ανδρών και Γυναικών στην ευρωπαϊκή κατάταξη

Ανανεώθηκε το ranking από την European Aquatics

Στιγμιότυπο από τον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2025 στη Σιγκαπούρη, στο Ελλάδα - Ουγγαρία / Φωτ.: Eurokinissi
Ανανεώθηκε το ranking των ομάδων της Ευρώπης στο πόλο, με την  European Aquatics να δημοσιεύει τη νέα ευρωπαϊκή κατάταξη, όπως διαμορφώνεται πλέον. 

Η Εθνική Γυναικών πόλο καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση της κατάταξης.

Η βαθμολόγηση των χωρών λαμβάνει υπόψη μόνο τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, κατά την τελευταία διετία και η χώρα μας συγκεντρώνει 31.590 βαθμούς, πίσω μόνο από την Ισπανία (35.850β.). Τρίτη έρχεται η Ολλανδία (30.160β.) και την τέταρτη η Ουγγαρία (27.870β.).

Στην αντίστοιχη κατάταξη της ομάδας των ανδρών, η Ελλάδα έρχεται έκτη με 25.022,5 βαθμούς. Προηγείται και εδώ η Ισπανία με 32.395β. και ακολουθούν Κροατία, Ουγγαρία, Ιταλία και Μαυροβούνιο, ενώ πίσω από τη χώρα μας βρίσκεται η Σερβία.

Η European Aquatics δημοσίευσε και την αθροιστική βαθμολογία σε άνδρες-γυναίκες, όπου η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση με 56.612,5 βαθμούς, ελάχιστα πίσω από τη δεύτερη Ουγγαρία (56.887,5β.). Μακράν πρώτη είναι η Ισπανία με 68.245 βαθμούς.
 

