Πωλείται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ; Ντέιβιντ Μπέκαμ, Έλον Μασκ, Ζara και Apple στους πιθανούς αγοραστές

Η οικογένεια Γκλέιζερ, ιδιοκτήτρια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σκέφτεται την πώληση του συλλόγου, καθώς διερευνά «στρατηγικές εναλλακτικές».

Στην περίπτωση που οι Γκλέιζερς αποφασίσουν να υλοποιήσουν τη σκέψη τους, αυτοί είναι μερικοί από τους πιθανούς αγοραστές:

Τζιμ Ράτκλιφ

Ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Τζιμ Ράτκλιφ, οπαδός των 20 φορές πρωταθλητών Αγγλίας, δήλωσε το ενδιαφέρον του τον Αύγουστο, αλλά δύο μήνες αργότερα ανέφερε ότι η πλευρά των Γκλέιζερς του ξεκαθάρισε ότι η ομάδα της Πρέμιερ Λιγκ δεν ήταν προς πώληση.

Υπενθυμίζεται ότι φέτος απέτυχε να αγοράσει τη λονδρέζικη Τσέλσι, η οποία τελικά πέρασε στα χέρια ενός επενδυτικού ομίλου με επικεφαλής τον Αμερικανό Τοντ Μπόλι και την Clearlake Capital.

Το όνομα του Ράτκλιφ, πάντως, κυριαρχεί μεταξύ των οπαδών της Γιουνάιτεντ, καθώς πολλοί θα τον καλωσόριζαν.

Facebook Twitter Ο Άγγλος δισεκατομμυριούχος, χημικός μηχανικός και επιχειρηματίας Jim Ratcliffe. Φωτ.:EPA/SEBASTIEN NOGIER

Κοινοπραξία συμπεριλαμβανομένου του Ντέιβιντ Μπέκαμ

Οι Financial Times ανέφεραν ότι ο πρώην αρχηγός της Αγγλίας και μέσος της Γιουνάιτεντ Ντέιβιντ Μπέκαμ ήταν ανοιχτός σε συνομιλίες με πιθανούς πλειοδότες που ενδιαφέρονται να αγοράσουν τον σύλλογο.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ παραμένει δημοφιλής φιγούρα στο Ολντ Τράφορντ ως ένας από τους κορυφαίους παίκτες της version της Γιουνάιτεντ που κέρδισε το τρεμπλ υπό τον προπονητή Άλεξ Φέργκιουσον το 1998-99 και η μακρά ιστορία του με τον σύλλογο θα είναι ένα μπόνους για κάθε κοινοπραξία.

Facebook Twitter Ο David Beckham στο ματς Manchester United- Arsenal, τον Δεκέμβριο του 2021. Φωτ.: EPA/PETER POWELL

Red Knights

Το 2010, οι Red Knights, ένας όμιλος που περιλάμβανε τον πρώην πρόεδρο της αγγλικής Football League, Κιθ Χάρις, τον τότε επικεφαλής οικονομολόγο της Goldman Sachs, Τζιμ Ο' Νιλ, και τον Βρετανό επενδυτή Πολ Μάρσαλ, είχαν ενεργοποιήσει το σχέδιό τους να αγοράσουν τον σύλλογο.

Ο Ο' Νιλ και ο Μάρσαλ έγραψαν πέρυσι στον συμπρόεδρο της Γιουνάιτεντ, Τζόελ Γκλέιζερ, ζητώντας άμεσες μεταρρυθμίσεις στην εταιρική διακυβέρνηση, αφού τα περυσινά σχέδια του συλλόγου να συμμετάσχει στην ευρωπαϊκή Super League - που τελικά απέτυχε - αντιμετωπίστηκαν με ευρεία κριτική.

Η Manchester Evening News ανέφερε στις 23 Νοεμβρίου, ότι ο O' Νιλ μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε εξαγορά, αλλά μόνο εάν οι Γκλέιζερς μειώσουν τις τρέχουσες «μη ρεαλιστικές» απαιτήσεις τους.

"Whatever it is, it's too much", says Former Goldman Sachs economist Jim O’Neill, when asked by @flacqua about the value of Manchester United https://t.co/xUCxTfLd1d pic.twitter.com/Rdl1M9Jx3q