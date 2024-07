Πέθανε ο Τζο Μπράιαντ, πατέρας του Κόμπι Μπράιαντ, σε ηλικία 69 ετών

Ο Τζο Μπράιαντ, πατέρας του Κόμπι Μπράιαντ και αστέρας του διεθνούς μπάσκετ, πέθανε σε ηλικία 69 ετών.

Σύμφωνα με το Philadelphia Inquirer ο Τζο Μπράιαντ με το παρατσούκλι «Jellybean», υπέστη πρόσφατα σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο θάνατός του έρχεται τεσσεράμισι χρόνια αφότου ο γιος του -τότε μόλις 41- και η εγγονή του Gigi ήταν μεταξύ εκείνων που σκοτώθηκαν σε συντριβή ελικοπτέρου.

Ο Τζο Μπράιαντ δεν είχε κάνει κανένα δημόσιο σχόλιο για τον θάνατο του γιου του.

Joe Bryant, the father of Kobe Bryant and a basketball star in his own rights at Bartram High School, at La Salle, and over eight seasons in the NBA, has died.



He was 69. https://t.co/qdY18QhVn9