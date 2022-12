Πελέ: «Δυνατός, με πολλή ελπίδα» δηλώνει ο Βραζιλιάνος από το νοσοκομείο - Κύμα συμπαράστασης ακόμα και με drones

«Δυνατός, με πολλή ελπίδα» δηλώνει ο Πελέ από το νοσοκομείο του Σάο Πάολο, καθώς υποβάλλεται σε ειδική αγωγή.

Σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα το Σάββατο, ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου ανέφερε πως τα μηνύματα στήριξης τού κόσμου, καθώς και το να παρακολουθεί τη Βραζιλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ τού δίνουν ενέργεια.

Το μήνυμά του έρχεται μετά από δημοσίευμα βραζιλιάνικης εφημερίδας πως δεν ανταποκρίνεται στη χημειοθεραπεία και πως έχει μεταφερθεί σε μονάδα παρηγορητικής φροντίδας.

«Φίλοι μου, θέλω να είστε ήρεμοι και θετικοί» ανέφερε σε δήλωσή του μέσω Instagram. «Είμαι δυνατός, με πολλή ελπίδα και ακολουθώ την αγωγή μου ως συνήθως. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την ιατρική και νοσηλευτική ομάδα για όλη τη φροντίδα που λαμβάνω» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

«Έχω πολλή πίστη στο θεό και κάθε μήνυμα αγάπης που δέχομαι από εσάς από όλο τον κόσμο, με γεμίζει ενέργεια. Καθώς και το να παρακολουθώ την εθνική Βραζιλίας στο Μουντιάλ» πρόσθεσε.



Ο 82χρονος, τρεις φορές νικητής του παγκόσμιου κυπέλλου ποδοσφαίρου, νοσηλεύεται από την περασμένη Τρίτη, όταν πήγε για την «μηνιαία επίσκεψη ρουτίνας», όπως το έθεσε ο ίδιος.

Ο Πελέ υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης όγκου του παχέος εντέρου τον Σεπτέμβριο τουο 2021.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν του νοσοκομείου Israelita Albert Einstein, «ανταποκρίθηκε καλά στην αγωγή για την αναπνευστική λοίμωξη», ενώ επανεξετάζεται η αγωγή για τον καρκίνο.

Στο πλευρό του όλη η Ντόχα

Η Ντόχα, όπου φιλοξενείται το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, κόσμησε πολλά από τα κτίρια της χθες, Σάββατο με μια φωτογραφία του Πελέ, συνοδεύοντας τη με μηνύματα και ευχές για ταχεία ανάρρωση.

Γύρω από το στάδιο «Lusail», στα βόρεια της πόλης, όπου θα διεξαχθεί ο τελικός, και στον περίφημο «Aspire Tower», όχι μακριά από το στάδιο «Khalifa», δεσπόζει μια εικόνα του Πελέ, στην οποία φοράει την πράσινη φανέλα με το περίφημο Νο10, ενώ ακολουθεί η ευχή «Να γίνεις καλά σύντομα».

Towers outside the Khalifa International Stadium at the World Cup in Doha lit up with get-well messages for Brazilian soccer legend Pele after he was hospitalized in São Paulo for colon cancer

Στον κορνίσκο, τον μεγάλο τουριστικό περίπατο κατά μήκος του κόλπου της Ντόχα, δεκάδες drones, που ζωντανεύουν κάθε απόγευμα, σχεδίασαν μια φανέλα με την επιγραφή «Πελέ» και «Nο10», με την ίδια ευχή.

Νωρίτερα, ο Γάλλος σούπερ σταρ Κιλιάν Μπαπέ απέτισε φόρο τιμής στον Πελέ γράφοντας στο Twitter το μήνυμα «Προσευχηθείτε για τον Βασιλιά», με την αναφορά «Πελέ».

Από την πλευρά του, ο αρχηγός της Αγγλίας Χάρι Κέιν μίλησε και για την κατάσταση της υγείας του Βραζιλιάνου σε συνέντευξη Τύπου.

«Στέλνουμε προφανώς όλες μας τις σκέψεις σε αυτόν (τον Πελέ) και την οικογένειά του. Είναι έμπνευση στο άθλημά μας, απίστευτος παίκτης και απίστευτη προσωπικότητα», δήλωσε την παραμονή του νοκ άουτ αγώνα με τη Σενεγάλη.

"Pele's an inspiration in our game, an incredible footballer and an incredible person".



England captain Harry Kane has sent his best wishes to Pele, as the football legend reportedly receives end of life care.



Read more: https://t.co/tHMu3JNPwr



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/QDFZVK6GfH