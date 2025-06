Οξάνα Τσουσοβίτινα: Η 50χρονη Ολυμπιονίκης στην Ενόργανη κατέκτησε ασημένιο στο Challenge Cup

Η Ολυμπιονίκης Οξάνα Τσουσοβίτινα, μια από τις πιο διαχρονικές και διακεκριμένες μορφές της ενόργανης γυμναστικής, κατέκτησε ασημένιο μετάλλιο στο άλμα στο Παγκόσμιο Challenge Cup της FIG στην Τασκένδη, αγωνιζόμενη μόλις μία ημέρα μετά τα 50ά της γενέθλια.

Η Τσουσοβίτινα είχε στεφθεί Ολυμπιονίκης το 1992 στους Αγώνες της Βαρκελώνης ως μέλος της Ενωμένης Ομάδας των πρώην σοβιετικών δημοκρατιών και έχει συμμετάσχει σε οκτώ Ολυμπιάδες, από το 1992 έως και το Τόκιο. Αυτή τη φορά, κατέλαβε τη δεύτερη θέση πίσω από τη 18χρονη Βουλγάρα Βαλεντίνα Γκεοργκίεβα, η οποία είναι κατά 32 χρόνια νεότερή της.

Είχε δηλώσει από τον Φεβρουάριο ότι στόχος της ήταν να αγωνιστεί στο Challenge Cup της Τασκένδης, που συνέπεσε με τα γενέθλιά της, και μάλιστα αποσύρθηκε νωρίτερα τον Ιούνιο από τον τελικό του άλματος στο Ασιατικό Πρωτάθλημα ώστε να είναι σε θέση να συμμετάσχει στον εντός έδρας αγώνα.

Η Τσουσοβίτινα εντάχθηκε στο International Gymnastics Hall of Fame το 2017 και είναι το μοναδικό μέλος του που συνεχίζει να αγωνίζεται μετά την εισαγωγή της. Όπως είχε πει σε παλαιότερη συνέντευξή της: «Θα μπορούσα να είχα σταματήσει στα 19, στα 25 ή στα 30. Αλλά συνειδητοποίησα ότι με τα χρόνια δεν γίνομαι χειρότερη αλλά καλύτερη. Σαν το καλό κρασί».

