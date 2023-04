Το όνομα «Πελέ» μπήκε επισήμως σε λεξικό και πλέον σημαίνει κάτι πολύ ξεχωριστό

Το «Πελέ» (Pelé), το διάσημο παρατσούκλι του θρύλου του ποδοσφαίρου, έγινε επίσημα συνώνυμο του «εξαιρετικός, ασύγκριτος, μοναδικός».

Το πορτογαλικό λεξικό Michaelis, ένα από τα πιο δημοφιλή στη Βραζιλία, πρόσθεσε το «Pelé» ως νέο επίθετο στην ηλεκτρονική του έκδοση.

Η προσθήκη έγινε μετά από μια εκστρατεία του Pelé Foundation προς τιμήν του ποδοσφαιρικού σταρ, η οποία συγκέντρωσε πάνω από 125.000 υπογραφές.

Από τότε που πέθανε, καταλήγοντας λόγω επιπλοκών του καρκίνου του παχέος εντέρου, η πρώην ομάδα του, Σάντος, το αθλητικό κανάλι SporTV και το Pelé Foundation πίεζαν για να αναγνωριστεί το όνομα τού με δικό του λήμμα στο λεξικό.

Και τώρα, οι εκδότες πίσω από τα λεξικά Michaelis ανακοίνωσαν ότι η λέξη θα συμπεριληφθεί άμεσα στην ψηφιακή έκδοση του πορτογαλόφωνου λεξικού και στην έντυπη έκδοση μόλις εκδοθεί η επόμενη.

Το λήμμα έχει ως εξής: «pe.lé adj. Κάτι ή κάποιος έξω από τα συνηθισμένα, που λόγω της ποιότητας, της αξίας ή της ανωτερότητάς του δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα ή κανέναν, όπως ο Πελέ, ψευδώνυμο του Έντσον Αράντες ντο Νασιμέντο (1940-2022), ο οποίος θεωρείται ο μεγαλύτερος αθλητής όλων των εποχών- εξαιρετικός, ασύγκριτος, μοναδικός».

Το Pelé Foundation, φιλανθρωπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε για να διατηρήσει την κληρονομιά του Πελέ, δήλωσε ότι πρόκειται για έναν κατάλληλο φόρο τιμής στον «βασιλιά».

«Η έκφραση, η οποία χρησιμοποιείται ήδη για κάποιον που είναι ο καλύτερος σε αυτό που κάνει, έγινε αιώνια μέσα από τις σελίδες του λεξικού!», έγραψε στο Twitter.

O REI OFICIALMENTE ESTÁ NO DICIONÁRIO!



Ele é o pelé do Basquete. Ela é a pelé do Tênis. A expressão que já era usada para se referir ao melhor naquilo que faz está eternizada nas páginas do dicionário! Juntos fizemos história e colocamos o nome do Rei do futebol na nossa língua… pic.twitter.com/Yy5RwWjq8J