Ολλανδία – Αγγλία: Σοβαρά επεισόδια μεταξύ των οπαδών των δυο χωρών πριν τον αγώνα για το Euro 2024

Οπαδοί της Αγγλίας και της Ολλανδίας, που αγωνίζονται απόψε στο πλαίσιο του β' ημιτελικού για το Euro 2024, προκάλεσαν σοβαρά επεισόδια στους δρόμους του Ντόρτμουντ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα επεισόδια άρχισαν από οπαδούς της Ολλανδίας με την αστυνομία να επεμβαίνει γρήγορα και να γλιτώνει τα χειρότερα.

Οι γερμανικές αρχές προχώρησαν και σε συλλήψεις, αφού πέρα από τις συμπλοκές υπήρξαν και υλικές ζημιές.

Disgusting scenes. Dutch fans attacking England fans in a pub in Dortmund



Shocking this. pic.twitter.com/h85D86Zc56