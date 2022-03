Οι φανέλες της Εθνικής Αγγλίας δεν είχαν ονόματα στο ματς με την Ελβετία για ένα συγκινητικό λόγο

Η Εθνικής Αγγλίας έπαιξε χωρίς ονόματα στις φανέλες της στο δεύτερο ημίχρονο του φιλικού ματς με την Ελβετία για να ευαισθητοποιήσει σχετικά με την άνοια.

Οι παίκτες μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο μετά το ημίχρονο, φορώντας φανέλες χωρίς όνομα για να υπενθυμίσουν πώς τα άτομα με άνοια χάνουν σημαντικές αναμνήσεις, ακόμη και τα ονόματα των αγαπημένων τους ποδοσφαιριστών.

Η κίνηση έγινε ως αναγνώριση των 900.000 ατόμων που ζουν με άνοια, ενώ οι φανέλες θα βγουν σε δημοπρασία προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για την Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ.

Στόχος ήταν, έστω για 45 λεπτά, όσοι παρακολουθούσαν τον αγώνα να μπουν στη θέση όσων πάσχουν από άνοια.

«Το ποδόσφαιρο πρέπει να είναι αξέχαστο - ελπίζω να έχει τεράστιο αντίκτυπο, εμπνέοντας τον κόσμο να στηρίξει το έργο μας για να ευαισθητοποιήσουμε και να μειώσουμε το στίγμα και να μας βοηθήσει να βεβαιωθούμε ότι κανείς δεν θα αντιμετωπίζει μόνος την άνοια», σχολίασε η Kate Lee, CEO της Alzheimer’s Society.

«Το ποδόσφαιρο πρέπει να μείνει αξέχαστο. Δυστυχώς, για κάποιους, δεν είναι. Το σημερινό παιχνίδι των "Τριών Λιονταριών" είναι αφιερωμένο στην Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ, καθώς χρησιμοποιούμε τη δύναμη του ποδοσφαίρου για να βοηθήσουμε να αλλάξει προς το καλύτερο τη ζωή των ανθρώπων που πλήττονται από άνοια», ήταν το μήνυμα της Εθνικής Αγγλίας.

