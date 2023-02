Ο Τομ Μπρέιντι ανακοίνωσε ότι αποσύρεται- «Για τα καλά» αυτή τη φορά

Την απόφασή του να αποσυρθεί από το NFL ανακοίνωσε ο Τομ Μπρέιντι.

Ο θρύλος του NFL μέσα από ένα βίντεο ενημέρωσε ότι θα κρεμάσει τα παπούτσια του στα 45 χρόνια. «Αποσύρομαι, για τα καλά αυτή τη φορά», είπε φανερά συγκινημένος.

«Ξέρω ότι η διαδικασία ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση την τελευταία φορά, οπότε όταν ξύπνησα σήμερα το πρωί σκέφτηκα ότι θα πατήσω απλώς το record και θα σας ενημερώσω.

Δε θα μακρηγορήσω. Λαμβάνετε μόνο ένα εξαιρετικά συναισθηματικό δοκίμιο συνταξιοδότησης, και χρησιμοποίησα το δικό μου πέρυσι, γι' αυτό σας ευχαριστώ πολύ παιδιά, τον καθένα από εσάς που με υποστηρίξατε», πρόσθεσε ο Τομ Μπρέιντι.

Ο παίκτης του NFL ευχαρίστησε την οικογένειά του, τους συναθλητές, τους προπονητές του και όλους εκείνους που βρίσκονταν δίπλα του. «Σας ευχαριστώ όλους που μου επιτρέψατε να ζήσω το όνειρό μου. Δε θα άλλαζα τίποτα. Σας αγαπάω όλους», ανέφερε.

Ο Τομ Μπρέιντι κατέκτησε μεταξύ άλλων 7 Super Bowl, τα έξι εκ των οποίων με τους New England Patriots (2000–2019) και άλλo ένα με τους Tampa Bay Buccaneers (2020–2022).

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS