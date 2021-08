Ο Μέσι υπέγραψε με την Παρί και η φανέλα έγινε sold out σε 7 λεπτά- Κοσμοσυρροή στις μπουτίκ

Φρενίτιδα στο online κατάστημα της Παρί Σεν Ζερμέν για την φανέλα του Λιονέλ Μέσι, που έγινε sold out λίγα λεπτά μετά την επίσημη υπογραφή του συμβολαίου του.

Ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής έφτασε χθες στο Παρίσι για να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα, ύστερα από δύο δεκαετίες.

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Όλοι γνωρίζουν πόσο δύσκολη ήταν η αποχώρησή μου από την Μπαρτσελόνα. Είναι δύσκολο να φανταστώ μια αλλαγή μετά από τόσο καιρό. Αλλά, μόλις έφθασα εδώ κι έχω πολύ ενθουσιασμό», δήλωσε από το Παρκ ντε Πρενς, όπου δόθηκε η συνέντευξη τύπου, όσο έξω χιλιάδες οπαδοί περίμεναν να το αποθεώσουν.

🇫🇷 Lionel Messi meeting the PSG fans for the first time outside the Parc Des Princes



Η Παρί Σεν Ζερμέν επιβεβαίωσε ότι ο 34χρονος άσος του ποδοσφαίρου θα φοράει την φανέλα με το νούμερο 30- έναν αριθμό που παλαιότερα φόρεσε στο ντεμπούτο του για την Μπαρτσελόνα.

Το βίντεο με την επίσημη ανακοίνωση του Μέσι δημοσιεύτηκε περίπου στις 10 το πρωί, στον λογαριασμό της ομάδας στο Twitter.

A new 💎 in Paris !



Λίγο αργότερα, ο δημοσιογράφος Jonas Adnan Giaever έγραψε ότι η φανέλα του Μέσι έγινε sold out περίπου μισή ώρα μετά το βίντεο, αν και οι περισσότεροι χρήστες έκαναν λόγο για 150.000 φανέλες σε μόλις 7 λεπτά.

Σε περίπτωση που όντως ισχύει, δεδομένου ότι κάθε ανδρική φανέλα κοστίζει 160 ευρώ, το συνολικό ποσό μέσω ίντερνετ υπολογίζεται σε 23 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί πως η φθηνότερη φανέλα είναι για μωρά με περίπου 80 ευρώ, ενώ μετά οι τιμές αυξάνονται με τη φθηνότερη στα 108 ευρώ.

The PSG shirt with "MESSI 30" on the back is SOLD OUT on PSG's official web shop. That has to be a record time, surely ... pic.twitter.com/ejVBYqmyCn — Jonas Adnan Giæver (@CheGiaevara) August 10, 2021

Lionel Messi No. 3️⃣0️⃣



PSG put 150,000 shirts on sale at 10pm, they sold out at 10:07pm... ⏰🤣 pic.twitter.com/v4yV9KEO21 — Bet9ja (@Bet9jaOfficial) August 11, 2021

Εκτός από το online κατάστημα, εκατοντάδες οπαδοί κατέκλυσαν επίσης τις μπουτίκ για να αγοράσουν την πολυπόθητη φανέλα, σχηματίζοντας τεράστιες ουρές έξω από τα μαγαζιά.

Βέβαια, η Παρί Σεν Ζερμέν πιθανότατα δεν θα λάβει ούτε ευρώ από τις φερόμενες πωλήσεις, καθώς βάσει της συμφωνίας που έχει προϋπογράψει με την Nike/Jordan, η Nike παίρνει το 100% των εσόδων από φανέλες και άλλα προϊόντα σχετικά με τον Μέσι και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Προκειμένου να «εξαργυρώσει» τις πωλήσεις αθλητικών προϊόντων που σχετίζονται με τον 34χρονο ποδοσφαιριστή, θα χρειαστεί να υπερβεί συγκεκριμένο νούμερο στα κέρδη.