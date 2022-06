Ο Μακρόν παρασημοφόρησε την Μπίλι Τζιν Κινγκ - «Για την επανάσταση στον αθλητισμό» και την ισότητα των δύο φύλων

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν απένειμε σήμερα στην Αμερικανίδα αθλήτρια Μπίλι Τζιν Κινγκ το μετάλλιο της Λεγεώνας της Τιμής.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του μεγάρου των Ηλυσίων Πεδίων, η παρασημοφόρηση πραγματοποιήθηκε όχι μόνο για τις εξαιρετικές αθλητικές επιδόσεις της, αλλά και για τη δεσμευσή της υπέρ της ισότητας των δυο φύλων και κατά όλων των διακρίσεων στον αθλητισμό.

.@BillieJeanKing receives France’s highest civilian honor from President Emmanuel Macron. So honored to witness.



On the 50th anniversary of her first French Open title, Macron pays tribute to her successful fight for women and LGBTQ equal rights, on and off the court. pic.twitter.com/jHyGa3RXgL