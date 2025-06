Ο Κριστιάνο Ρονάλντο άλλαξε γνώμη και γράφει ιστορία στη Σαουδική Αραβία μέχρι τα 42 του - Το νέο «χρυσό» συμβόλαιο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Αλ Νασρ για ακόμη δύο χρόνια, παραμένοντας στη Σαουδική Αραβία τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2027, όταν θα είναι 42 ετών.

Ο Πορτογάλος σταρ είχε υπογράψει με την ομάδα του Ριάντ τον Δεκέμβριο του 2022, έπειτα από την επεισοδιακή αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η συμφωνία του με την Αλ Νασρ επρόκειτο να λήξει στο τέλος του φετινού Ιουνίου και αρχικά φαινόταν πώς ο Ρονάλντο έψαχνε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Μόλις έναν μήνα πριν, ο Ρονάλντο είχε γράψει στα social media «αυτό το κεφάλαιο έκλεισε», λίγες ώρες μετά το τέλος της σεζόν στη Σαουδική Pro League, όπου η Αλ Νασρ τερμάτισε στην τρίτη θέση, χωρίς να κατακτήσει κάποιον τίτλο. Η ανάρτηση εκείνη πυροδότησε φήμες περί αποχώρησής του από το πρωτάθλημα, οι οποίες ενισχυθήκαν όταν ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ο Ρονάλντο να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Τελικά, οι φήμες περί αποχώρησης διαψεύστηκαν με τον πιο επίσημο τρόπο. «Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά. Ίδιο πάθος, ίδιο όνειρο. Πάμε να γράψουμε ιστορία μαζί», έγραψε ο ίδιος ο Ρονάλστο στο Χ, επιβεβαιώνοντας την παραμονή του.

A new chapter begins. Same passion, same dream. Let’s make history together. 🟡🔵 pic.twitter.com/JRwwjEcSZR