O Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ρεκόρ καριέρας- 55 πόντους σε ένα παιχνίδι

Ρεκόρ καριέρας σημείωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στον αγώνα απέναντι στους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Ο Greek Freak επιβεβαίωσε για μία ακόμα φορά το προσωνύμιό του και έγραψε ιστορία σημειώνοντας 55 πόντους στη νίκη των Μιλγουόκι Μπακς με 123-113.

Σημείωσε 20 στα 30 δίποντα, 0 στα 3 τρίποντα, 15 στις 16 βολές, μάζεψε 10 ριμπάουντ, μοίρασε 7 ασίστ, είχε 2 κλεψίματα, 5 λάθη, 3 φάουλ και 14 κερδισμένα φάουλ στα 37 λεπτά, που αγωνίστηκε.

«Ο Γιάννης σημείωσε 143 πόντους στα τελευταία 3 παιχνίδια, σημειώνοντας ρεκόρ στην ιστορία των Μιλγουόκι Μπακς» σύμφωνα με ανάρτηση της ομάδας.

Κατέρριψε το ρεκόρ που κρατούσε με 129 πόντους αντίστοιχα ο Φλιν Ρόμπινσον από το 1969.

Giannis’ 143 points in the last 3 games is a Bucks franchise record passing Flynn Robinson’s 129 points from 1969.



55 PTS | 10 REB | 7 AST | 2 STL | 61 FG% pic.twitter.com/4Qh4s8QXck