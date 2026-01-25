Ο Alex Honnold ολοκλήρωσε με επιτυχία την ελεύθερη αναρρίχηση σε ουρανοξύστη ύψους 508 μέτρων

Ο Αμερικανός αναρριχητής βράχων Alex Honnold σκαρφάλωσε στον ουρανοξύστη Taipei 101 χωρίς κανένα σχοινί ή προστατευτικό εξοπλισμό.

Ζητωκραυγές ξέσπασαν από το συγκεντρωμένο πλήθος όταν ξεκίνησε την ανάβαση στον πύργο των 508 μέτρων νωρίς την Κυριακή, χρησιμοποιώντας τα οριζόντια μεταλλικά δοκάρια για να τραβηχτεί προς τα πάνω μόνο με τα γυμνά του χέρια.

Οι θεατές τον επευφημούσαν ξανά όταν σε κάποιο σημείο σταμάτησε και γύρισε να τους κοιτάξει, φορώντας ένα κόκκινο κοντομάνικο μπλουζάκι που ξεχώριζε καθώς ανέβαινε.

Alex Honnold waves to the crowd as he begins his free solo climb of Taipei 101. One of the tallest buildings in the world.



LIVE right now on Netflix. #SkyscraperLive pic.twitter.com/xTP2pdR6mo — Netflix (@netflix) January 25, 2026

Η ελεύθερη ανάβαση του Honnold στο εμβληματικό κτίριο της πρωτεύουσας της Ταϊβάν μεταδιδόταν ζωντανά από το Netflix με καθυστέρηση 10 δευτερολέπτων. Η ανάβαση, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο, αναβλήθηκε κατά 24 ώρες λόγω βροχής.

"What a day in Taipei."



Alex Honnold after successfully taking on the first Dragon during his free solo of Taipei 101.#SkyscraperLIVE NOW on Netflix! pic.twitter.com/gQQMNHUMVx — Netflix Sports (@netflixsports) January 25, 2026

This shot of Alex Honnold free soloing Taipei 101 😯#SkyscraperLIVE NOW on Netflix pic.twitter.com/G9D3h79Kvm — Netflix Sports (@netflixsports) January 25, 2026

«Ήταν σαν να λέω “τι θέα, είναι απίστευτο, τι υπέροχη μέρα”», δήλωσε ο Honnold αφού έφτασε στην κορυφή. «Φυσούσε πολύ, οπότε σκεφτόμουν “μην πέσεις από την κορυφή του κτιρίου”. Προσπαθούσα να κρατήσω καλή ισορροπία. Αλλά ήταν απίστευτη εμπειρία, ένας υπέροχος τρόπος να δεις την Ταϊπέι».

Ο αναρριχητής είπε ότι ελπίζει το επίτευγμά του να εμπνεύσει τους ανθρώπους στη δική τους πορεία.

«Νομίζω ότι συχνά οι άνθρωποι βρίσκουν την έμπνευση που χρειάζονται για να κυνηγήσουν τις δικές τους προκλήσεις ή στόχους. Είναι συχνά το σπρώξιμο που χρειάζονται για να κάνουν αυτό που θέλουν στη ζωή τους», είπε.

«Πολλές φορές θα δουν κάτι τέτοιο και είναι μια υπενθύμιση ότι ο χρόνος τους είναι περιορισμένος και ότι πρέπει να τον αξιοποιούν με τον καλύτερο και πιο ουσιαστικό τρόπο. Αν κάτι ελπίζω να κρατήσουν από αυτό, είναι ακριβώς αυτό».

Η αναρρίχηση προκάλεσε τόσο ενθουσιασμό όσο και ανησυχία για τις ηθικές διαστάσεις της μετάδοσης ζωντανά ενός τόσο επικίνδυνου εγχειρήματος.

Ο Honnold, γνωστός για την ανάβασή του χωρίς σχοινιά στο El Capitan στο εθνικό πάρκο Yosemite, ανέβηκε από μία γωνία του Taipei 101 χρησιμοποιώντας μικρές προεξοχές σε σχήμα L ως στηρίγματα για τα πόδια του. Κατά διαστήματα έπρεπε να ελιχθεί και να σκαρφαλώσει γύρω από μεγάλες διακοσμητικές κατασκευές που προεξέχουν από τον πύργο.

Το να έχει ένα πλήθος να τον επευφημεί ήταν ασυνήθιστο και αρχικά λίγο αγχωτικό για τον Honnold, καθώς συνήθως σκαρφαλώνει σε απομονωμένες περιοχές.

«Όταν ξεκινούσα από το έδαφος, σκεφτόμουν “είναι κάπως έντονο, υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που με παρακολουθούν”», είπε. «Αλλά στην πραγματικότητα όλοι μου εύχονταν το καλό. Ουσιαστικά έκανε όλη την εμπειρία να μοιάζει πιο γιορτινή, με όλους αυτούς τους καλούς ανθρώπους να με υποστηρίζουν και να περνούν καλά».

Το κτίριο έχει 101 ορόφους, με το πιο δύσκολο τμήμα να είναι οι 64 όροφοι του μεσαίου τμήματος – τα λεγόμενα «κουτιά από μπαμπού» που δίνουν στο κτίριο τη χαρακτηριστική του όψη. Χωρισμένο σε οκτώ τμήματα, το καθένα περιλαμβάνει οκτώ ορόφους απότομης, επικλινής αναρρίχησης, ακολουθούμενους από μπαλκόνια, όπου έκανε σύντομες στάσεις για ξεκούραση καθώς ανέβαινε.

Alex Honnold casually having a conversation with Elle Duncan and Seth Rollins while free soloing one of the tallest buildings in the world is WILD.#SkyscraperLIVE now on Netflix! pic.twitter.com/A556s7LABp — Netflix Sports (@netflixsports) January 25, 2026

ALEX HONNOLD AFTER COMPLETING HIS FREE SOLO OF TAIPEI 101: "Sick."



The 101 story climb took 1 hour and 35 minutes #SkyscraperLIVE pic.twitter.com/TIzeRqiUcM — Netflix (@netflix) January 25, 2026

Ο Honnold δεν είναι ο πρώτος που ανέβηκε στον ουρανοξύστη, αλλά είναι ο πρώτος που το έκανε χωρίς σχοινί. Ο Γάλλος αναρριχητής Αλέν Ρομπέρ είχε σκαρφαλώσει στο κτίριο τα Χριστούγεννα του 2004, στο πλαίσιο των εγκαινίων του τότε ψηλότερου κτιρίου στον κόσμο.

Ο Ρομπέρ, που κάλυπτε το γεγονός για το CNN, συνεχάρη τον Honnold την Κυριακή, λέγοντας ότι μπορεί να καταλάβει πώς αισθανόταν. «Για μένα ήταν απίστευτο – αν και δεν ρίσκαρα τη ζωή μου επειδή είχα σχοινί, οι καιρικές συνθήκες ήταν τόσο άσχημες και μου πήρε τέσσερις ώρες. Γνωρίζω τον Άλεξ και ήμουν απόλυτα σίγουρος… δεν ανησύχησα καθόλου».

Με πληροφορίες από Guardian