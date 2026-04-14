Ντιέγκο Μαραντόνα: Εκδικάζεται ξανά η υπόθεση θανάτου του

Η επανεκδίκαση για τον θάνατο του θρύλου του ποδοσφαίρου Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 60 ετών έπειτα από καρδιακή ανεπάρκεια, ξεκινά σήμερα Τρίτη.

Η πρώτη δίκη, τον Μάιο του 2025, κατέρρευσε αφού ένας από τους τρεις δικαστές φέρεται να επέτρεψε μη εξουσιοδοτημένη βιντεοσκόπηση μέσα στο δικαστήριο για ντοκιμαντέρ.

Η ιατρική ομάδα του Μαραντόνα κατηγορείται ότι δεν του παρείχε την απαραίτητη φροντίδα, ενώ επτά άτομα θα δικαστούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Αν κριθούν ένοχοι, αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης από 8 έως 25 χρόνια.

Ο ποδοσφαιρικός θρύλος ανάρρωνε στο σπίτι του στο Τίγκρε, στην επαρχία του Μπουένος Άιρες, μετά από επιτυχημένη επέμβαση για θρόμβο στον εγκέφαλο νωρίτερα τον ίδιο μήνα.

Οι ερευνητές χαρακτήρισαν την υπόθεση ως ανθρωποκτονία από αμέλεια, παρόμοια με την ακούσια ανθρωποκτονία, καθώς εκτίμησαν ότι οι κατηγορούμενοι γνώριζαν τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του, αλλά δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για να τον σώσουν.

Η καρδιακή ανεπάρκεια προκάλεσε οξύ πνευμονικό οίδημα - δηλαδή συσσώρευση υγρού στους πνεύμονες - όπως επιβεβαίωσε η προκαταρκτική νεκροψία.

Ομάδα ιατρικών εμπειρογνωμόνων, που διορίστηκε από τους εισαγγελείς για να εξετάσει την υπόθεση, ανέφερε ότι η θεραπεία που έλαβε στο σπίτι του ήταν «ανεπαρκής και απερίσκεπτη».

Σύμφωνα με το πόρισμα, ο ποδοσφαιριστής «θα είχε περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης» εάν λάμβανε την κατάλληλη φροντίδα σε κατάλληλη ιατρική μονάδα. Ανάμεσα στους επτά κατηγορούμενους είναι ο βασικός ιατρικός του σύμβουλος, Λεοπόλδο Λούκε, και η ψυχίατρός του, Αγκουστίνα Κοσατσόβ.

Η πρώην νοσοκόμα του, Νταϊάνα Χισέλα Μαδρίδ, θα δικαστεί σε ξεχωριστή διαδικασία.

Περίπου 100 μάρτυρες αναμένεται να καταθέσουν ενώπιον νέας σύνθεσης δικαστών σε δικαστήριο στο Σαν Ισίδρο, μεταξύ αυτών και οι κόρες του Μαραντόνα. Η δίκη εκτιμάται ότι θα διαρκέσει έως τον Ιούλιο.

Όταν ο ποδοσφαιριστής πέθανε στις 25 Νοεμβρίου 2020, ο τότε πρόεδρος της Αργεντινής Αλμπέρτο Φερνάντεζ κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος.

«Σε ευχαριστούμε που υπήρξες, Ντιέγκο. Θα μας λείπεις για όλη μας τη ζωή», είχε δηλώσει.

Ο Μαραντόνα ξεκίνησε την καριέρα του στην Αρχεντίνος Τζούνιορς και στη συνέχεια εκπροσώπησε την Αργεντινή σε τέσσερα Παγκόσμια Κύπελλα, πετυχαίνοντας 34 γκολ, ανάμεσά τους και το περίφημο «Χέρι του Θεού» απέναντι στην Αγγλία το 1986.

Στο δεύτερο μισό της καριέρας του αντιμετώπισε προβλήματα εθισμού στην κοκαΐνη και το 1991 τιμωρήθηκε με αποκλεισμό 15 μηνών μετά από θετικό έλεγχο.

Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 1997, στα 37 του χρόνια, κατά τη δεύτερη θητεία του στην Μπόκα Τζούνιορς.

Το 2008 ανέλαβε προπονητής της εθνικής Αργεντινής, από την οποία αποχώρησε μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010, όπου η ομάδα αποκλείστηκε από τη Γερμανία στα προημιτελικά.

Στη συνέχεια, ανέλαβε την προπονητική καθοδήγηση ομάδων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Μεξικό, ενώ τη στιγμή του θανάτου του ήταν προπονητής του αργεντίνικου συλλόγου Gimnasia y Esgrima.

Με πληροφορίες από BBC