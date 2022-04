Μίνο Ραϊόλα: Με πέθαναν δεύτερη φορά σε τέσσερις μήνες- Η ανάρτηση του διάσημου μάνατζερ

Ο Μίνο Ραϊόλα, μάνατζερ πολλών διάσημων ποδοσφαιριστών, αναγκάστηκε να διαψεύσει τη φήμη ότι... πέθανε, με ανάρτηση στο Twitter.

Νωρίτερα σήμερα κυκλοφόρησε η φήμη ότι ο Ιταλός μάνατζερ άφησε την τελευταία του πνοή και σχετικές πληροφορίες δημοσίευσαν μεταξύ άλλων η εφημερίδα Il Messaggero και το Eurosport.

«Τρέχουσα κατάσταση υγείας για όσους αναρωτιούνται: τσαντισμένος, για δεύτερο φορά μέσα σε τέσσερις μήνες με πέθαναν. Φαίνεται ότι είμαι επίσης ικανός να ανασταίνομαι», ανέφερε ανάρτηση στον λογαριασμό του Ραϊόλα στο Twitter.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.