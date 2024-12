«And the Oscar goes to...»: Όλη η Αγγλία κατά του Κάιλ Γουόκερ της Μάντσεστερ Σίτι

Η Γιουνάιτεντ ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, καθώς επικράτησε με ανατροπή 2-1 της Σίτι στο «Έτιχαντ».

Αυτός που έκλεψε την παράσταση -και όχι με την απόδοσή του- του ήταν ο αμυντικός της Σίτι, Κάιλ Γουόκερ που δέχεται έντονη κριτική για ένα περιστατικό στο πρώτο ημίχρονο.

Λίγο αφότου η Σίτι προηγήθηκε με τον Γιόσκο Γκβαρντιόλ, ο Γουόκερ έριξε κάτω τον Ράσμους Χόιλουντ. Στη συνέχεια ο Γουόκερ έπεσε θεατρικά στο χορτάρι σε μια προφανή προσπάθεια να προσποιηθεί τραυματισμό.

Ο παλαίμαχος άσος της Γιουνάιτεντ, Ρόι Κιν, ηγήθηκε της κριτικής προς τον διεθνή Άγγλο, λέγοντας στο Sky Sports: «Ο Γουόκερ πρέπει να ντρέπεται, για να πέφτει έτσι. Κοιτάξτε αυτό. Δεν τον ξέρω τον τύπο και ντρέπομαι γι' αυτόν».

Από την πλευρά του, ο Ράσμους Χόιλουντ ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία από τη «μονομαχία» του με τον Κάιλ Γουόκερ, την οποία συνόδεψε με ένα ευρηματικό ποιήμα το οποίο άφησε υπονοούμενα για τον Άγγλο διεθνή. «Το Μάντσεστερ είναι κόκκινο... Οι βιολέτες είναι μπλε. Τι υπέροχη ερμηνεία. Αλλά το Όσκαρ πάει στον...», έγραψε στη λεζάντα του post του.

Ο αμυντικός της Σίτι δεν άφησε αναπάντητο το πικάρισμα του επιθετικού της Γιουνάιτεντ και σε ανάρτησή του έγραψε: «Απαράδεκτο».

Kyle Walker responds to Rasmus Hojlund's Instagram post after the game:



"Unacceptable!" pic.twitter.com/iOMFXR4yXb