Κολομβία: Ποδοσφαιριστής χαστούκισε γυναίκα διαιτητή αφού του έδειξε κόκκινη

Ένα ανησυχητικό συμβάν σημάδεψε αγώνα ποδοσφαίρου στην Κολομβία, το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν η διαιτητής Βανέσα Σεμπάγιος δέχθηκε χαστούκι από έναν παίκτη που μόλις είχε αποβάλει.

Το συμβάν σημειώθηκε στο στάδιο Αρακατάκα, στον αγώνα ανάμεσα στη Real Alianza Cataquera και την Deportivo Quique για την Primera C, την τρίτη κατηγορία ποδοσφαίρου στη λατινοαμερικανική χώρα.

Σύμφωνα με την ισπανική «Marca», η Σεμπάγιος πλησίασε στον πάγκο για να δείξει κόκκινη κάρτα στον Χαβιέρ Μπολίβαρ, ποδοσφαιριστή της Deportivo Quique. Τότε, ο ποδοσφαιριστής αντέδρασε με βίαιο και αποτρόπαιο τρόπο, χαστουκίζοντας τη διαιτητή στο πρόσωπο, σε μια σκηνή που εξόργισε παίκτες και θεατές.

Η Σεμπάγιος αντέδρασε έντονα, επιχειρώντας να απαντήσει με κλωτσιά προς τον αποχωρούντα Μπολίβαρ, όμως συγκρατήθηκε από παρευρισκόμενους. Παίκτες και από τις δύο ομάδες έσπευσαν να καταδικάσουν την πράξη του, με έναν τερματοφύλακα να τον απωθεί βίαια από το σημείο.

Το βίντεο της επίθεσης κυκλοφόρησε αμέσως στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας καταιγισμό σχολίων και γενικευμένη καταδίκη του Μπολίβαρ για την αποτρόπαια συμπεριφορά του.

Κολομβία: Η απολογία του ποδοσφαιριστή

Ο ίδιος, σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, που στη συνέχεια έκανε ιδιωτικό, επιχείρησε να απολογηθεί, αλλά ταυτόχρονα αρνήθηκε ότι χτύπησε σκόπιμα τη διαιτητή. Υποστήριξε ότι προσπάθησε «αδέξια» να τραβήξει τη σφυρίχτρα από το στόμα της.

«Αναγνωρίζω ότι η συμπεριφορά μου ήταν ασέβεια και ακατάλληλη, ανάξια για έναν αθλητή και έναν άνθρωπο», έγραψε. «Με την ανόητη προσπάθεια να πάρω τη σφυρίχτρα από το στόμα της ρέφερι, ενήργησα λανθασμένα, στέλνοντας ένα αρνητικό μήνυμα που δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί. Θέλω να ξεκαθαρίσω απολύτως ότι σε καμία στιγμή δεν υπήρξε φυσική επίθεση προς τη διαιτητή. Ωστόσο, κατανοώ ότι η χειρονομία μου ήταν προσβλητική και αντίθετη με τις αξίες του ποδοσφαίρου και του σεβασμού. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη από εκείνη, την οικογένειά της, τις γυναίκες και όλους όσοι επηρεάστηκαν από όσα έγιναν. Απορρίπτω κατηγορηματικά κάθε μορφή βίας, ιδιαίτερα κατά των γυναικών. Η δέσμευσή μου είναι να εργαστώ για την προσωπική και αθλητική μου βελτίωση ώστε να μην επαναλάβω ποτέ ξανά μια πράξη που θίγει την αξιοπρέπεια κανενός.»

Ο Μπολίβαρ κινδυνεύει τώρα με βαριά τιμωρία από τις ποδοσφαιρικές αρχές της Κολομβίας, που ερευνούν το περιστατικό.

