Κατέρρευσε στο γήπεδο ο αρχηγός της Λούτον Τάουν, Τομ Λόκιερ

Μεγάλη αναστάτωση δημιουργήθηκε σε αγώνα του βρετανικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου όταν ο αρχηγός της Λούτον Τάουν κατέρρευσε μέσα στο γήπεδο.

Ο αρχηγός της Λούτον Τάουν, Τομ Λόκιερ, κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα ποδοσφαίρου της Premier League στο Μπόρνμουθ. Ο αγώνας μεταξύ της Μπόρνμουθ και της Λούτον Τάουν διακόπηκε αμέσως κατέρρευσε στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου.

Ο αρχηγός της φιλοξενούμενης ομάδας έπεσε ξαφνικά στο έδαφος κοντά στον κέντρο με το ιατρικό προσωπικό να σπεύδει άμεσα για να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν σοβαροί φόβοι για την υγεία του, ο διαιτητής ζήτησε και από τις δύο ομάδες να επιστρέψουν στα αποδυτήρια. Το σκορ ήταν ισόπαλο 1-1 όταν το παιχνίδι διακόπηκε στο 65ο λεπτό. Περίπου 12 λεπτά μετά την αποχώρηση των παικτών από τον αγωνιστικό χώρο, το BBC Sport μετέδωσε ότι ο Τομ Λόκιερ ήταν «σε εγρήγορση και ανταποκρινόταν» ενώ βρισκόταν υπό ιατρική περίθαλψη στη φυσούνα του Vitality Stadium.

Παρ' όλα αυτά, ο αγώνας διεκόπη οριστικά. Στη συνέχεια, οι παίκτες και των δύο ομάδων περπάτησαν γύρω από τον αγωνιστικό χώρο χειροκροτώντας, ενώ οι οπαδοί φώναζαν ρυθμικά το όνομα του Λόκιερ.

We all hope and pray for our leader and captain Tom Lockyer, who is thankfully responsive and has been taken to hospital.



We don’t know the full extent of what happened and what the next steps are at this stage, but we thank Bournemouth and the medical staff on both sides for… pic.twitter.com/pPCuB9ROju