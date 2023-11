Αλβανία: Νεκρός 28χρονος ποδοσφαιριστής- Κατέρρευσε στο γήπεδο

Ο ποδοσφαιριστής της Εγνάτια, Ράφαελ Ντουαμέναμα, κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Παρτιζάνι στο πλαίσιο της Α' εθνικής του αλβανικού πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα στο 23ο λεπτό του αγώνα Εγνάτια – Παρτιζάνι, ο 28χρονος ποδοσφαιριστής από την Γκάνα, Ράφαελ Ντουαμέναμα, κατέρρευσε καθώς υπέστη ανακοπή. Το ματς διακόπηκε και ο ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο πληρέστερο νοσοκομείο, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Ο Ντουαμένα είχε ιστορικό με προβλήματα στην καρδιά του, με τον ίδιο μάλιστα να έχει αναφέρει ότι χάλασε η μεταγραφή του από τη Ζυρίχη στην Μπράιτον το καλοκαίρι του 2017, καθώς οι Άγγλοι τον «έκοψαν» στις ιατρικές εξετάσεις.

Τον Οκτώβριο του 2021 είχε καταρρεύσει ξανά στο γήπεδο, όταν αγωνιζόταν με τη φανέλα της Αυστριακής Μπλάου-Βάις Λιντς. Οι γιατροί τον είχαν συμβουλεύσει να σταματήσει το ποδόσφαιρο.

Είχε σκοράρει ήδη 9 γκολ φέτος και ήταν πρώτος σκόρερ στο αλβανικό πρωτάθλημα.

Our thoughts are with the family of Raphael Dwamena at this difficult time.



Raphael represented Ghana wholeheartedly and paid his dues to the country until his unfortunate passing.



We will forever miss him for his dedication to the National Coarse.



Rest In Peace Raphael!🙏🏾🕊️ pic.twitter.com/aI4J1n6RF2