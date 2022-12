Κατάρ: Το δωμάτιο ξενοδοχείου που έμεινε ο Μέσι θα μετατραπεί σε μίνι μουσείο

Σε μικρό μουσείο θα μετατραπεί το δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου έμεινε στο Κατάρ ο 35χρονος σούπερ σταρ Λιονέλ Μέσι, που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο ως αρχηγός της Αργεντινής.

Αυτό τουλάχιστον ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο του Κατάρ.

Το δωμάτιο, που μοιραζόταν με τον φίλο του, Σέρχιο Αγουέρο, μετά το τέλος της θριαμβευτικής πορείας της Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν θα δέχεται πλέον επισκέπτες, επιβεβαίωσε το πρακτορείο ειδήσεων του Κατάρ QNA.

Ο χώρος θα μετατραπεί σε ένα μίνι μουσείο, και αντικείμενα του σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν θα εκτίθενται για τους fans του.

«Το δωμάτιο του παίκτη της εθνικής ομάδας της Αργεντινής Λιονέλ Μέσι θα παραμείνει αμετάβλητο και θα παραμείνει διαθέσιμο μόνο για τους επισκέπτες και όχι για διαμονή», δήλωσε ο Χίτμι αλ Χίτμι, διευθυντής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων του Πανεπιστημίου του Κατάρ, στην εφημερίδα του Κατάρ Al Sharq. «Τα αντικείμενα του Μέσι θα είναι μια κληρονομιά για τους φοιτητές και τις μελλοντικές γενιές και ένας μάρτυρας των μεγάλων επιτευγμάτων που έχει επιτύχει ο Μέσι κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου».

