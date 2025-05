«Καίγεται» η Νάπολη: Η ξέφρενη γιορτή στην πόλη για το 4ο πρωτάθλημα της ομάδας τους

Η Νάπολη φλέγεται από ενθουσιασμό μετά την κατάκτηση του τέταρτου σκουντέτο στην ιστορία της, με χιλιάδες φιλάθλους να ξεχύνονται στους δρόμους, από το «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα» μέχρι την πλατεία Πλεμπισίτο, σε ένα ξέσπασμα λατρείας και χαράς που υπόσχεται να κρατήσει μέρες.

Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε «σφράγισε» τον τίτλο με εμφατικό τρόπο και το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή σήμανε την έναρξη ενός θεαματικού, ακατάβλητου πάρτι. Ολόκληρη η πόλη μετατράπηκε σε σκηνή πανηγυρισμού: καπνογόνα, σημαίες, χιλιάδες κορναρίσματα και η επιστροφή της θρυλικής «ναυαρχίδας του σκουντέτο», του πλοίου με τα γαλανόλευκα της Νάπολι, που είχε κάνει την εμφάνισή του και στον τίτλο του 2023.

Από τα στιγμιότυπα που συζητήθηκαν περισσότερο, μια... νεκροφόρα έκανε την εμφάνισή της με το σήμα της Ίντερ πάνω στο φέρετρο, μια χιουμοριστική αιχμή προς τον μεγάλο αντίπαλο. Παράλληλα, καταγράφηκαν και στιγμές έντασης έξω από το γήπεδο, με καβγάδες και τραπέζια να εκτοξεύονται – αν και γρήγορα απομονώθηκαν από το κυρίως πανηγυρικό κλίμα.

Η συγκλονιστική ατμόσφαιρα μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο, με τα πλάνα από την Piazza Plebiscito να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Στις εξέδρες και στους δρόμους, πέρα από τις φανέλες της Νάπολι, εμφανίστηκαν και φίλαθλοι με χρώματα της Μπόκα Τζούνιορς, υπενθυμίζοντας τον άρρηκτο δεσμό της πόλης με τον Ντιέγκο Μαραντόνα.

