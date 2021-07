Τραγικό θάνατο σε πίστα αγώνων στην Ισπανία βρήκε ο 14χρονος αναβάτης Ούγκο Μιγιάν.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα νεαρών αναβατών στην πίστα Motorland Aragon κοντά στο Αλκανίθ της Ισπανίας, όπως ανακοίνωσε η Διεθνής Ομοσπονδία Μοτοσιλέτας (FIM).

Ο Ούγκο Μιγιάν έπεσε από τη μοτοσικλέτα του, 13 γύρους πριν από το φινάλε του αγώνα. Αμέσως προσπάθησε να σηκωθεί, όμως δεν είχε χρόνο να βγει από την πίστα. Κατά την προσπάθειά του να απομακρυνθεί από το σημείο μία άλλη μοτοσικλέτα έπεσε πάνω του, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του.

Η κόκκινη σημαία ανέβηκε αμέσως και ο αγώνας διακόπηκε. Στον Μιγιάν παρασχέθηκαν αμέσως οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια διακομίσθηκε στο ιατρικό κέντρο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Διεθνής Ομοσπονδίας Μοτοσικλέτας ανακοίνωσε ότι «μετά από ένα σοβαρό δυστύχημα στη διάρκεια του European Talent Cup, βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση ν’ ανακοινώσουμε τον θάνατο του οδηγού Ούγκο Μιγιάν».

We are deeply saddened to report that Hugo Millán succumbed to his injuries after a crash in the HETC race.



We send all our love and support to his family, team and loved ones.



We will miss you Hugo. pic.twitter.com/IuSlkdCzxJ