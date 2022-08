Η Σάντρα Πέρκοβιτς έγραψε ιστορία- «Χρυσή» για έκτη συνεχόμενη χρονιά σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Η πρωταθλήτρια της Κροατίας στη δισκοβολία Σάντρα Πέρκοβιτς έγραψε ιστορία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μόναχο κατακτώντας το 6 συνεχόμενο χρυσό μετάλλιό της.

Η 32χρονη δισκοβόλος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με ρίψη στα 67,95 μ. και έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης για έκτη συνεχόμενη φορά.

Η Κροάτισσα είναι πλέον η πρώτη που κατακτά έξι χρυσά μετάλλια στη σειρά σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Η Πέρκοβιτς προηγήθηκε στον τελικό με βολή 65,77 μέτρων με τη 2η προσπάθειά της.

Στη συνέχεια έχασε το προβάδισμά της αλλά επέστρεψε στην κορυφή με ρίψη στα 67,95 μέτρα στην πέμπτη προσπάθειά της.

Η Γερμανίδα Kristin Pudenz κατέλαβε τη δεύτερη θέση, με τη συμπατριώτισσά της Claudine Vita να ακολουθεί στην τρίτη θέση.

Η Πέρκοβιτς έχει κατακτήσει πέντε ακόμα ευρωπαϊκά Χρυσά: στη Βαρκελώνη το 2010, στο Ελσίνκι το 2012, στη Ζυρίχη το 2014, στο Άμστερνταμ το 2016 και στο Βερολίνο το 2018.

Το 202 δεν είχε πραγματοποιηθεί η διοργάνωση.

Η αθλήτρια από την Κροατία είναι επίσης δύο φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια (2013 & 2017) και Ολυμπιονίκης, καθώς κέρδισε το Χρυσό το 2012 στο Λονδίνο και το 2016 στο Ρίο.

She is the moment. 👑



Sandra Perkovic 🇭🇷 wins an unprecedented SIXTH successive European title in the discus!#Munich2022 #BackToTheRoofs pic.twitter.com/zCFSmogRD8