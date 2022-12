Η Σάντος αποχαιρετά τον Πελέ με ένα στέμμα και μία λέξη- «Αιώνιος»

Με ένα στέμμα και τη λέξη αιώνιος, η βραζιλιάνικη Σάντος, η ομάδα του Πελέ αποχαιρέτησε τον θρύλο της.

Ήταν η ομάδα στην οποία ανδρώθηκε κι έχτισε το «μύθο» του, απογειώνοντάς την ως την κορυφή του κόσμου.

Ο μεγάλος ποδοσφαιρικός «έρωτας» της ζωής του μαζί με την Εθνική Βραζιλίας. Η Σάντος δεν θα μπορούσε παρά να «αποχαιρετίσει» τον θρυλικό Πελέ, που «έφυγε» από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 82 ετών, με τον τρόπο που του άξιζε.

Στους επίσημους λογαριασμούς της βραζιλιάνικης ομάδας στα social media, με το που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του, αναρτήθηκε μία μεγάλη φωτογραφία ενός στέμματος, μαζί με τη λέξη «Αιώνιος».

Στη Βίλα Μπελμίρο, την έδρα της ομάδας θα τελεστεί αγρυπνία για τον Πελέ. Ωστόσο παραμένει άγνωστο πότε θα μεταφερθεί εκεί η σορός του.

Velório de Pelé será na Vila Belmiro. Santos organizou uma tenda para receber o caixão no campo após pedido dos filhos.



Enterro será no Memorial Necrópole Ecumênica, onde Pelé tem seu caixão dourado reservado há anos, com visão para a Vila.



🗞 @UOL

📸 Jorge Bispo | Ivan Storti pic.twitter.com/iuOyVLiGAE