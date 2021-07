Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους του Μιλγουόκι, για την παρέλαση των πρωταθλητών Μπακς και- όπως αναμενόταν- ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν στο επίκεντρο.

Όλο το Μιλγουόκι γιορτάζει το πρώτο πρωτάθλημα στο NBA που κατακτούν οι Μπακς έπειτα από 50 χρόνια, χάρη στον Αντετοκούνμπο- που αναδείχθηκε και MVP των τελικών- και τους συμπαίκτες του.

Ο «Greak Freak» δεν άφησε από τα χέρια του το τρόπαιο, ξεσηκώνοντας τον κόσμο κάθε φορά που το ύψωνε.

Giannis showing the @Bucks fans their hardware! 🏆 pic.twitter.com/iGd7bdBVhS

Μάλιστα, κάποια στιγμή… τρόλαρε τον εαυτό του, εκτελώντας «βολές» από το πούλμαν της ομάδας, με καθυστέρηση 10 δευτερολέπτων, ένα θέμα που είχε συζητηθεί το προηγούμενο διάστημα.

17-19 from the line in Game 6.. show off that free-throw routine, Giannis! 😂🏆



2021 Milwaukee Bucks Championship Parade on NBA TV: https://t.co/YuGpAi3U4m pic.twitter.com/BL414mFshE