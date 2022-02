Αυστηροί περιορισμοί, απαγόρευση πρόσβασης σε πολλά σημεία και διαρκής έλεγχος: αυτή είναι η καθημερινότητα για τους δημοσιογράφους που καλύπτουν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες στο Πεκίνο.

Λόγω της πανδημίας, έχει δημιουργηθεί ένα «κλειστό κύκλωμα», με πύλες και συρματοπλέγματα, έξω από το οποίο δεν επιτρέπεται να βγουν τόσο οι μετέχοντες στη διοργάνωση, όσο και οι δημοσιογράφοι. «Ο κορωνοϊός έδωσε στις αρχές έναν λόγο για να ελέγχουν πού πάμε», λέει η Selina Wang, δημοσιογράφος του CNN, συνοψίζοντας την κατάσταση.

«Δεν μπορώ απλά να βγω από το ξενοδοχείο και ο οδηγός μου δεν μπορεί να με πάει όπου θέλω», λέει. Στους δημοσιογράφους και τους μετέχοντες στους Αγώνες δεν επιτρέπεται η επαφή με κατοίκους του Πεκίνου. Σε ένα πλάνο στο ρεπορτάζ της, η Selina Wang στέκεται από τη μία πλευρά ενός συρματοπλέγματος και πολίτες από την άλλη. «Αυτό είναι το πιο κοντά που μπορούμε να φτάσουμε στους κατοίκους», εξηγεί, ενώ σε άλλο πλάνο αναφέρει πως αστυνομικός της δήλωσε ότι θα τη συλλάβουν αν βγει από την πύλη.

«Πέρα από το ξενοδοχείο, η άλλη επιλογή είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις των Ολυμπιακών αγώνων. Οι αρχές ξέρουν πού βρισκόμαστε ανά πάσα στιγμή», λέει η δημοσιογράφος.

Οι περιορισμοί είναι μια καθημερινότητα για τους δημοσιογράφους που ζει στο Πεκίνο, λέει από την πλευρά του ο David Culver, επίσης ρεπόρτερ του CNN. «Συχνά, λογοκρίνονται τα ρεπορτάζ για θέματα που χαρακτηρίζονται ως “ευαίσθητα” από τις αρχές», σημειώνει.

Πολλοί δημοσιογράφοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τη χώρα, εξηγεί, ενώ τονίζει ότι πιο σοβαρή είναι η περίπτωση της Cheng Lei, δημοσιογράφος της κρατικής τηλεόρασης η οποία είναι πολίτης Αυστραλίας. «Συνελήφθη το 2020 κατηγορούμενη για κατασκοπεία. Δεν ξέρουμε πού κρατείται», επισημαίνει ο Culver.

Ακόμη πιο επικίνδυνη είναι η κατάσταση για τις πηγές των δημοσιογράφων στην Κίνα, επισημαίνεται στο ίδιο ρεπορτάζ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο ακτιβιστής Hu Jia, σφοδρός επικριτής του Κομμουνιστικού κόμματος.

Βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό και δήλωσε στο CNN ότι οι αρχές φοβούνται πως μπορεί να οργανώσει διαμαρτυρία κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων, ενώ τα μάτια όλου του κόσμου είναι στραμμένα στο Πεκίνο.

Ο ίδιος δήλωσε ότι θα είναι υπό κράτηση για μήνες, όπως και πως τον απείλησαν πως δεν θα του επιτρέπουν να δει την ηλικιωμένη μητέρα του, αν δεν συμμορφωθεί. Πλέον, έχει συνηθίσει να του χτυπά την πόρτα η αστυνομία, που τον έχει επισκεφθεί τέσσερις φορές τις τελευταίες 8 ημέρες.

