Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Το ψηλότερο που έχετε δει ποτέ» - Ντύθηκε minion για το Halloween

Ο σταρ του NBA εμφανίστηκε ντυμένος ως minion πριν τον αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς - Δείτε βίντεο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. Γιάννης Αντετοκούνμπο / Instagram
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αυτή τη χρονιά, μπήκε για τα καλά στο το πνεύμα του Halloween.

Λίγο πριν τον αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς, ο σταρ του NBA Γιάννης Αντετοκούνμπο, τίμησε το Haloween και εμφανίστηκε ντυμένος ως minion.

Ο επίσημος λογαριασμός των Μιλγουόκι Μπακς στο Instagram, δημοσίευσε βίντεο και μία φωτογραφία του κορυφαίου μπασκετμπολίστα, όπου ποζάρει με τη στολή των minion, των ηρώων της σειράς ταινιών «Εγώ ο Απαισιότατος».

Η λεζάντα της φωτογραφίας γράφει χαρακτηριστικά «το ψηλότερο minion που έχετε δει ποτέ», με την ανάρτηση να γεμίζει αμέσως εκατοντάδες like αλλά και σχόλια.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φαίνεται να διασκεδάζει κάνοντας τέτοιες εμφανίσεις, καθώς Τον Οκτώβριο του 2024, εμφανίστηκε με στολή «Mr. Potato Head» σε συνέντευξη τύπου μετά από αγώνα, ενώ το 2023 είχε ντυθεί «Incredible Hulk» για το Halloween.

