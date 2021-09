Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η συνάντηση με τον «θρύλο» Νίκο Γκάλη

Μία φωτογραφία που συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες likes ανήρτησε στα social media ο πρωταθλητής του ΝΒΑ, Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Συγκεκριμένα ο Έλληνας πρωταθλητής του NBA συναντήθηκε με τον Νίκο Γκάλη και έτσι δύο θρύλοι του ελληνικού μπάσκετ φωτογραφήθηκαν μαζί.

He’s the reason that a lot of people pick up a basketball in Greece 🙏🏽🇬🇷🏆..!! I saw the fire in his eyes.. What a night🔥 Nick the Greek x Greek Freak x Elevator x Theo pic.twitter.com/KxiPjyZfgY