Οι γιατροί αποφάσισαν ότι πρέπει να τοποθετηθεί συσκευή που μοιάζει με βηματοδότη στον Κρίστιαν Έρικσεν, μετά την ανακοπή καρδιάς που έπαθε στο γήπεδο κατά τη διάρκεια ματς του Euro 2020.

Στον 29χρονο Δανό ποδοσφαιριστή θα τοποθετηθεί εμφυτεύσιμος καρδιομετατροπέας απινιδωτής (ICD), μια συσκευή που μοιάζει με βηματοδότη και παρακολουθεί διαρκώς τον καρδιακό ρυθμό και «παρεμβαίνει» για να τον αποκαταστήσει σε περίπτωση που εντοπίσει πρόβλημα.

«Αφού ο Κρίστιαν υποβλήθηκε σε διάφορες καρδιολογικές εξετάσεις, αποφασίστηκε ότι πρέπει να τοποθετηθεί ICD. Αυτή η συσκευή είναι απαραίτητη έπειτα από καρδιακή ανακοπή λόγω προβλημάτων στον καρδιακό ρυθμό», δήλωσε ο γιατρός της εθνικής ομάδας της Δανίας, Μόρτεν Μπόεσεν.

Update regarding Christian Eriksen.



Danish version in next tweet. pic.twitter.com/a4Ra97xUXP