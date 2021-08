Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στα ημιτελικά του Western & Southern Open στο Σινσενάτι, όπου θα αντιμετωπίσει την «χρυσό» Ολυμπιονίκη, Αλεξάντερ Σβέρεφ.

Στη διάρκεια της αναμέτρησης του Αλεξάντερ Ζβέρεφ απέναντι στον Κάσπερ Ρουντ ανακοινώθηκε ότι ο 23χρονος Έλληνας τενίστας είχε ήδη προκριθεί στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο 24χρονος Γερμανός και Νο 5 της παγκόσμιας κατάταξης αντέδρασε στην ανακοίνωση με ένα επικό σχόλιο, προκαλώντας τα γέλια του κοινού και του αντιπάλου του: «Το καταλάβαμε, πέρασε ο Τσιτσιπάς στα ημιτελικά».

Long before their match was over last night, @AlexZverev & @CasperRuud98 know who'd they face in semi-finals 😉#CincyTennis pic.twitter.com/xh8k4iAE9p