Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά στα ημιτελικά του Σινσινάτι Όπεν, με νίκη επί του Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έχασε δύο match points στο δεύτερο σετ αλλά ανέκαμψε και τελικά νίκησε τον Καναδό αντίπαλό του με 6-2, 5-7, 6-1 σε 2 ώρες και 12 λεπτά.

Make that five straight for Stef 🖐@steftsitsipas secures a fifth win in a row against Auger-Aliassime, battling past him 6-2 5-7 6-1 to reach back-to-back Cincinnati semi-finals!#CincyTennis pic.twitter.com/zOdj92hxUO